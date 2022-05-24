Сделать добро из зла: Елена Зеленская запускает национальную программу психического здоровья для украинцев

Наши оппоненты делают все, чтобы дестабилизировать мир по всему миру, заявляя, что только войной можно достичь равновесия. В противоположность украинцы пытаются привести все как можно скорее в порядок, как на физическом уровне, так и психологическом.

Поэтому Елена Зеленская объявила о запуске Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

После того, что украинцы пережили в оккупации, на фронте, в бомбоубежищах, под обстрелами, на чужбине, они нуждаются в реабилитации, равно как ранены физически.

Первая леди Украины отметила, что перед всей страной встала еще одна из непростых задач – битва за психическое здоровье наших людей.

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К созданию общенациональной инициативы по укреплению психического здоровья и психосоциальной поддержки присоединились как офис первой леди, представители правительства, так и международные партнеры.

Вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения, на основе их опыта, будет создана уникальная программа психологической помощи. Планируется формирование службы психологической помощи для поддержки переживших войну.

Да, война – это трагедия. Но мы должны найти возможность творить добро даже в ужасах войны.

Как отмечает Елена Зеленская, это амбициозная задача – превратить стресс и боль в силу и воодушевление, что и делает вся Украина в течение этих трех месяцев.

Первая леди напомнила, что ВОЗ призвана защищать важнейшие права человека – на жизнь и здоровье, которые сейчас нарушаются из-за вооруженного нападения России на Украину.

Никто из украинцев – ни взрослый, ни ребенок – не может быть уверен, что проснется завтра.

И, несмотря на то, что все физические разрушения удастся несомненно отстроить, психологические последствия останутся, возможно, на десятилетия. Поэтому Елена Зеленская надеется, что программа поможет украинцам быстрее вернуться в мирную жизнь, а вся Украина покажет пример всему миру.

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