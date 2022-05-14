Я себя не понимаю! Как разобраться в своих чувствах

Иногда трудно понять, что мы чувствуем. Кажется, это эмоциональный смерч, который трудно пережить и легче блокировать. Однако умение определить и понимать свои чувства жизненно необходимо.
Освободиться от контроля за своими эмоциями и позволить себе их переживать может быть тяжело. Если ты чувствуешь себя подавленным — остановись и спроси себя, сейчас ли ты в безопасности. Если так, переключись на дело, которое тебя успокаивает и расслабляет.
Так устроена наша психика, что работать со своими чувствами мы можем только находясь в безопасности. В условиях реальной опасности срабатывает режим выживания.
Например, если твое сердце бьется быстро, а поверхностное дыхание, это может свидетельствовать о страхе или панике. Если мышцы напряжены, ты можешь разозлиться.
Unsplash
Насколько сильны твои чувства? Может быть, тебе будет полезно оценить свои эмоции от одного до десяти. К примеру, на сколько из десяти ты чувствуешь гнев? Грусть? Страх?
Эмоции сложны, и мы редко испытываем только одну эмоцию за один раз. ты можешь испытывать сочетания эмоций, изменяющихся в течение дня.
Раньше мы писали, как поддержать себя на пути к восстановлению — читай в материале.