Я себя не понимаю! Как разобраться в своих чувствах

Иногда трудно понять, что мы чувствуем. Кажется, это эмоциональный смерч, который трудно пережить и легче блокировать. Однако умение определить и понимать свои чувства жизненно необходимо.

Освободиться от контроля за своими эмоциями и позволить себе их переживать может быть тяжело. Если ты чувствуешь себя подавленным — остановись и спроси себя, сейчас ли ты в безопасности. Если так, переключись на дело, которое тебя успокаивает и расслабляет.

Так устроена наша психика, что работать со своими чувствами мы можем только находясь в безопасности. В условиях реальной опасности срабатывает режим выживания.

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Определение своих чувств

Позволь себе прочувствовать свои эмоции в безопасном месте. Это поможет их распознать.

Попробуй расслабиться. Иди туда, где тебе будет комфортно и безопасно. Закрой глаза, глубоко вдохни и попробуй расслабиться.

Обрати внимание на свое тело. Может быть, ты выражаешь свои эмоции физически. Это поможет тебе понять, какие эмоции ты испытываешь.

Например, если твое сердце бьется быстро, а поверхностное дыхание, это может свидетельствовать о страхе или панике. Если мышцы напряжены, ты можешь разозлиться.

Обрати внимание внутрь и попробуй сосредоточиться на том, что чувствуешь. Старайся не осуждать свои эмоции, просто позволь им быть. Если можешь, попробуй назвать свои чувства.

Насколько сильны твои чувства? Может быть, тебе будет полезно оценить свои эмоции от одного до десяти. К примеру, на сколько из десяти ты чувствуешь гнев? Грусть? Страх?

Эмоции сложны, и мы редко испытываем только одну эмоцию за один раз. ты можешь испытывать сочетания эмоций, изменяющихся в течение дня.

Понимание своих чувств

Когда ты определишь свои чувства, попробуй проанализировать, почему ты испытываешь именно их.

Найди время, чтобы спросить себя: “Почему я так чувствую?” Это может помочь определить мысли или убеждения, лежащие в основе твоих чувств.

Затем можешь начать прорабатывать эти мысли и убеждения, насколько полезны они тебе.

Затем можешь начать прорабатывать эти мысли и убеждения, насколько полезны они тебе. Что бы ты ни чувствовал, напоминай себе, что это искренний ответ.

Быть действительно расстроенным, обеспокоенным или напуганным — нормально — и нормально чувствовать себя так через месяцы, годы или десятилетия после того, как произошло травматическое событие.

Никто и никогда не должен винить тебя в том, что ты чувствуешь или ожидать, что ты просто преодолеешь это.

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