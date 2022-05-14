Я себе геть не розумію! Як розібратися у своїх почуттях

Іноді буває важко зрозуміти, що ми відчуваємо. Здається, що це емоційний смерч, який важко пережити та легше блокувати. Проте вміння визначити та розуміти свої почуття є життєво необхідним.
Звільнитися від контролю над своїми емоціями й дозволити собі їх переживати може бути важко. Якщо ти відчуваєш себе пригніченим — зупинись та запитай себе, чи зараз ти в умовній безпеці. Якщо так, перемикнись на справу, яка тебе заспокоює та розслабляє.
Так влаштована наша психіка, що працювати зі своїми почуттями ми можемо лише перебуваючи в безпеці. В умовах реальної небезпеки — спрацьовує режим виживання.
Наприклад, якщо твоє серце б’ється швидко, а дихання поверхневе, це може свідчити про страх або паніку. Якщо м’язи напружені — ти можеш розлютитися.
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Наскільки сильні твої почуття? Можливо, тобі буде корисно оцінити свої емоції від одного до десяти. Наприклад, на скільки з десяти ти відчуваєш гнів? Смуток? Страх?
Емоції складні, і ми рідко відчуваємо лише одну емоцію за раз. ти можеш відчувати поєднання емоцій, які змінюються протягом дня.
Коли ти визначиш свої почуття, спробуй проаналізувати, чому ти відчуваєш саме їх.
Що б ти не відчував, нагадуй собі, що це щира відповідь.
Раніше ми писали, як підтримати себе на шляху до відновлення — читай у матеріалі.