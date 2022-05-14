Я себе геть не розумію! Як розібратися у своїх почуттях

Іноді буває важко зрозуміти, що ми відчуваємо. Здається, що це емоційний смерч, який важко пережити та легше блокувати. Проте вміння визначити та розуміти свої почуття є життєво необхідним.

Звільнитися від контролю над своїми емоціями й дозволити собі їх переживати може бути важко. Якщо ти відчуваєш себе пригніченим — зупинись та запитай себе, чи зараз ти в умовній безпеці. Якщо так, перемикнись на справу, яка тебе заспокоює та розслабляє.

Так влаштована наша психіка, що працювати зі своїми почуттями ми можемо лише перебуваючи в безпеці. В умовах реальної небезпеки — спрацьовує режим виживання.

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Визначення своїх почуттів

Дозволь собі відчути свої емоції в безпечному місці. Це допоможе їх розпізнати.

Спробуй розслабитися. Іди туди, де тобі буде комфортно і безпечно. Закрий очі, глибоко вдихни і спробуй розслабитися.

Зверни увагу на своє тіло. Можливо, ти виражаєш свої емоції фізично. Це може допомогти тобі зрозуміти, які емоції ти відчуваєш.

Наприклад, якщо твоє серце б’ється швидко, а дихання поверхневе, це може свідчити про страх або паніку. Якщо м’язи напружені — ти можеш розлютитися.

Зверни увагу всередину і спробуй зосередитися на тому, що відчуваєш. Намагайся не засуджувати свої емоції, просто дозволь їм бути. Якщо можеш, спробуй назвати свої почуття.

Наскільки сильні твої почуття? Можливо, тобі буде корисно оцінити свої емоції від одного до десяти. Наприклад, на скільки з десяти ти відчуваєш гнів? Смуток? Страх?

Емоції складні, і ми рідко відчуваємо лише одну емоцію за раз. ти можеш відчувати поєднання емоцій, які змінюються протягом дня.

Розуміння своїх почуттів

Коли ти визначиш свої почуття, спробуй проаналізувати, чому ти відчуваєш саме їх.

Знайди час, щоб запитати себе: «Чому я так відчуваю?» Це може допомогти визначити думки або переконання, що лежать в основі твоїх почуттів.

Потім можеш почати опрацьовувати ці думки та переконання, наскільки корисні вони для тебе.

Що б ти не відчував, нагадуй собі, що це щира відповідь.

Бути справді засмученим, занепокоєним чи наляканим — нормально — і нормально відчувати себе так через місяці, роки чи десятиліття після того, як травматична подія відбулася.

Ніхто ніколи не повинен винити тебе в тому, що ти відчуваєш, або очікувати, що ти просто перебореш це.

Раніше ми писали, як підтримати себе на шляху до відновлення — читай у матеріалі.