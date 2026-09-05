Стиль життя

5 способів виховати емоційно стійку дитину: поради батькам

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Вересня 2026, 12:00 5 хв.
Як навчити дитину справлятися з труднощами: 5 важливих порад
Фото Pexels

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