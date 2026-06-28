Чому діти брешуть: що варто знати батькам про вигадки малюків

Для багатьох батьків перша свідома неправда з вуст трирічної дитини стає справжнім шоком. Ми звикли вважати чесність фундаментальною доброчесністю, тому дитячі вигадки часто викликають тривогу або бажання негайно перевиховати малюка.

Проте останні дослідження у галузі дитячої психології, про які повідомляє видання YourTango, свідчать про зворотне. Брехня у ранньому віці — це не ознака зіпсованості, а важливий етап психологічного розвитку та свідчення неабияких розумових здібностей.

Когнітивні навички та зв’язок брехні з інтелектом малюка

Згідно з даними доктора Канга Лі, професора Університету Торонто, схильність до вигадок з’являється дуже рано. Вже у дворічному віці близько тридцяти відсотків малюків намагаються обманути дорослих. До трьох років кількість таких дітей зростає до п’ятдесяти відсотків, а серед чотирирічок неправду кажуть вже вісімдесят відсотків. Психологи переконані, що це цілком нормальна і навіть здорова частина дорослішання.

Чому ж брехня вважається ознакою розуму? Експерти пояснюють, що для успішної маніпуляції фактами дитина повинна володіти двома складними когнітивними навичками. Перша — це здатність читати думки.

Дитина усвідомлює, що її розум відокремлений від розуму іншої людини. Вона розуміє, що мама чи тато не знають того, що знає вона сама. Це свідчить про високий рівень самоусвідомлення. Друга навичка — самоконтроль. Щоб брехня виглядала правдоподібною, малюк має контролювати свою мову, вираз обличчя та рухи тіла. Чим складніша брехня, тим краще розвинені ці навички у дитини.

Межа між фантазією та реальністю в дитячому світі

За словами дитячого психіатра Майкла Броді, у ранньому віці діти також часто плутають реальність із фантазією. Уява малюків настільки яскрава, що вони можуть щиро вірити у свої вигадки. Для них жити у світі мрій набагато цікавіше, ніж у сірій буденності. Крім того, більшість дитячих неправд продиктовані принципом задоволення: малюки просто хочуть отримати бажані ласощі або уникнути неприємних наслідків, наприклад, покарання за розбиту вазу.

Хоча чесність залишається важливою для дорослого життя, експерти YourTango радять батькам не сприймати ранню брехню як моральну катастрофу.

Навпаки, це привід порадіти за інтелектуальний прогрес вашої дитини, її креативність та здатність до адаптації. Розуміння різниці між правдою та вигадкою прийде з часом, а поки що дитячі хитрощі є лише доказом того, що мозок малюка працює на повну потужність.

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