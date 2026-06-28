Для тебе Сімейні стосунки

Чому діти брешуть: що варто знати батькам про вигадки малюків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Червня 2026, 12:00 3 хв.
Чому діти брешуть: межа між фантазією та розвитком когнітивних навичок
Фото Pexels

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