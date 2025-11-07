Кожна п’ята дитина ніколи не обіймається з батьками — результати нового опитування

Одна розмова, одні обійми чи тепле слово — здається дрібницею, але саме ці дрібниці вирішують, наскільки дитина почувається захищеною. Нове дослідження Rating Group доводить, що емоційна близькість з батьками зменшує рівень стресу в підлітків.

Як близькість з батьками впливає на дітей

За результатами опитування 1,5 тисячі дітей та їхніх батьків, проведеного у жовтні 2025 року, 40% підлітків мають дуже сильний емоційний зв’язок з батьками, ще 30% — сильний.

Водночас 13% зізналися, що почуваються віддаленими від рідних. І саме ці діти найчастіше переживають високий рівень стресу.

Серед тих, хто має слабкий зв’язок, 62% зізналися, що відчувають значний стрес. Для порівняння — серед дітей, які мають дуже близькі стосунки з батьками, таких лише 25%.

Розуміння емоцій: як бачать батьки і як — діти

Більшість батьків упевнені, що добре знають настрій своїх дітей:

73% кажуть, що завжди розпізнають радість;

55% — помічають, коли дитині сумно.

Але діти бачать ситуацію інакше: лише половина підлітків часто ділиться своїми почуттями з батьками.

І саме там, де є спілкування, є розуміння — серед батьків, із якими діти відверто говорять, 78% краще відчувають емоції своєї дитини.

Обійми — не просто жест, а важлива складова емоційного зв’язку. Половина дітей, яких часто обіймають, мають найміцніший зв’язок із батьками. А серед тих, кого майже не обіймають, таких лише 12%.

Найболючіше, що кожна п’ята дитина віком 14–18 років майже ніколи не обіймається з батьками. І хоча більшість дорослих переконані, що проявляють достатньо тепла, діти відчувають інакше.

Можливо, батьки обіймають, але не так часто, як хотілося б дітям, — зазначають авторки дослідження.

Опитування проведено у жовтні 2025 року компанією Rating Group/Rating Lab за технологією Family 360° — коли окремо опитують і дітей, і їхніх батьків, а потім порівнюють результати.

