Каждый пятый ребенок никогда не обнимается с родителями — результаты нового опроса

Один разговор, одно объятие или теплое слово — кажется мелочью, но именно эти мелочи решают, насколько ребенок чувствует себя в безопасности. Новое исследование Rating Group доказывает: эмоциональная близость с родителями напрямую снижает уровень стресса у подростков.

Как близость с родителями влияет на детей

Согласно опросу 1,5 тысячи детей и их родителей, проведенному в октябре 2025 года, 40% подростков имеют очень сильную эмоциональную связь с родителями, ещё 30% — сильную.

При этом 13% признались, что чувствуют себя отдаленными от родных. И именно эти дети чаще всего переживают высокий уровень стресса.

Среди тех, у кого слабая связь, 62% сообщили, что испытывают значительный стресс. Для сравнения — среди детей, которые имеют очень близкие отношения с родителями, таких лишь 25%.

Понимание эмоций: как видят родители и как — дети

Большинство родителей уверены, что хорошо знают настроение своих детей:

73% говорят, что всегда распознают радость;

55% — замечают, когда ребенку грустно.

Но дети видят ситуацию иначе — только половина подростков часто делится своими чувствами с родителями.

И именно там, где есть общение, есть и понимание: среди родителей, с которыми дети открыто разговаривают, 78% лучше чувствуют эмоции своего ребенка.

Объятия — не просто жест, а важная часть эмоциональной связи. Половина детей, которых часто обнимают, имеют самую крепкую связь с родителями. Среди тех, кого почти не обнимают, таких лишь 12%.

Самое тревожное — каждый пятый подросток в возрасте 14–18 лет почти никогда не обнимается с родителями. И хотя большинство взрослых уверены, что проявляют достаточно тепла, дети чувствуют иначе.

Возможно, родители обнимают, но не так часто, как хотелось бы детям, — отмечают авторы исследования.

Опрос проведен в октябре 2025 года компанией Rating Group/Rating Lab по технологии Family 360°, когда отдельно опрашивают и детей, и их родителей, а затем сравнивают результаты.

