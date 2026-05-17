Запугивают делом о госизмене: активизировались мошенники, выдающие себя по СБУ

В Украине зафиксирован резкий рост числа дерзких мошенничеств, где злоумышленники прикрываются именами сотрудников Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. Главная цель дельцов — запугать граждан вымышленными уголовными делами и заставить их отдать последние сбережения.

Об этом официально предостерегает пресс-служба СБУ, призывая украинцев к бдительности.

Как работает схема: от мессенджера до вымогательства

Аферисты действуют по четко продуманному сценарию, делая ставку на психологическое давление. Обычно схема выглядит так:

Жертве сообщают о якобы открытом производстве по серьезным статьям — государственная измена, финансирование страны-агрессора или покупка контрабанды;

Чтобы человек не сомневался, в мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp) присылают поддельную повестку на допрос с печатями и подписями;

Когда жертва впадает в панику, мошенники предлагают компромисс. Деньги требуют перечислить на банковские счета якобы для проверки происхождения средств или просто для закрытия дела без последствий.

Золотые правила безопасности от СБУ

Правоохранители подчеркивают: настоящие сотрудники спецслужб никогда не требуют денег по телефону и не присылают повестки в мессенджеры. Чтобы не стать жертвой преступников, придерживайтесь таких советов:

Обязательно фиксируй номер телефона, с которого тебе звонили, и делай скриншоты всех сообщений;

Никогда не передавай данные карт (CVV-код, срок действия, пароли) посторонним лицам;

Доверяй только информации из верифицированных источников, в частности с сайта ssu.gov.ua.

Реальный случай: как народная артистка потеряла более 6 миллионов гривен

К сожалению, подобные предостережения имеют под собой реальные и очень болезненные примеры. Недавно жертвой такой схемы стала 71-летняя народная артистка Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и полиции Киева.

Аферисты действовали по классическому сценарию: позвонили женщине, представились офицерами СБУ и обвинили ее в государственной измене. Женщину настолько запугали проверкой денег на российское происхождение, что она лично передала мошеннику 128 тысяч долларов, а позже перевела еще около 400 тысяч гривен на указанные счета. Для убедительности злоумышленники даже имитировали обыски через видеозвонки.

На данный момент правоохранители задержали 36-летнего жителя Сумской области, который исполнял роль курьера и конвертировал деньги в крипту. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако основных организаторов схемы всё еще ищут.

Куда обращаться в случае подозрения

Если ты получил сомнительный звонок или сообщение от лица, представляющегося офицером СБУ, немедленно воспользуйтесь официальными каналами связи:

Горячая линия: 1516;

Электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua ;

Чат-бот для разоблачения агентов: t.me/spaly_fsb_bot.

Помни, что Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле. Ваша бдительность — лучшая защита от мошенников, которые пытаются нажиться на страхе и доверии во время войны.

