Хто покинув МастерШеф 17 у 22 випуску: паркур на кухні, страви для батьків і битва чорних

Боротьба за місце в омріяній десятці найкращих кулінарів країни стає дедалі запеклішою.

На телеканалі СТБ відбулися чергові випуски 17-го сезону МастерШеф, які змусили учасників не лише продемонструвати професійні скіли, а й зазирнути у власну душу.

Глядачі, які стежать за ефірами 17 травня, побачили емоційні зізнання та справжню перевірку на витривалість.

Калорії для паркуристів: як минули нові випуски МастерШеф-17

Тиждень розпочався надзвичайно динамічно — на кухню завітали 11 вимогливих гостей. Це підлітки-спортсмени, які займаються паркуром. Головним викликом для аматорів стало приготування ситної їжі, яка б відновила сили юних екстремалів.

Наступний етап став найемоційнішим за весь сезон. Учасники готували страви-присвяти своїм батькам або людям, які стали для них духовними наставниками.

Окрім того, аматори пройшли через марафон із 12 мінітестів, де замість повноцінної страви демонстрували базові техніки: від філірування до класичних нарізок.

Фінальним акордом стала битва чорних фартухів. У центрі уваги опинилася Леді Ганна, яка отримала чорну мітку.

Усі інші учасники були обмежені у рухах, а Ганна стала їхніми руками та ногами.

Умови були жорсткими: якщо хоч один кулінар провалить завдання — він іде додому. Але якби всі впоралися ідеально — проєкт мала б залишити сама Ганна. Саме це випробування дало остаточну відповідь на питання, хто покинув Мастершеф 17 у 22 випуску.

Читати на тему Дитячі примхи та кулінарний марафон: хто покинув МастерШеф 17 у 18 випуску

Хто покинув МастерШеф 17 сезон у 22 випуску

Цього тижня проєкт залишив Олександр Славінський. Він — 40-річний киянин, який прийшов на шоу у статусі успішного консультанта з кавового бізнесу.

Олександр відомий тим, що перетворив каву на справжній гастрономічний інструмент, навчившись поєднувати її з продуктами, які спершу здаються несумісними. Саме Олександр є автором легендарної Київської кави.

Я обожнюю експерименти та створення нових гастрономічних відчуттів. На МастерШеф я йшов за драйвом, емоціями та новими зв’язками, — згадує свій шлях на проєкті Олександр.

Попри свою феноменальну витримку, спокій та щиру любов до кулінарії, він зупинився за крок до десятки найсильніших. Однак боротьба за право стати найкращим кухарем країни триває.

Дивися нові випуски МастерШеф-17 щосуботи та щонеділі о 19:00 на СТБ.

Читай також: хто покинув МастерШеф 17 у 20 випуску.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!