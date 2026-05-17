Куди піти в Києві у травні 2026 – афіша драйвових івентів для незабутньої весни

Травневий Київ — це не лише аромат бузку та каштанів, а й справжній вибух розважальних подій, що змушують серце битися швидше. Попереду – ще половина останнього місяця весни, який підготував коктейль розваг на будь-який смак.

Раніше ми писали, де погуляти у столиці в травні 2026, а зараз Вікна зібрали для тебе найцікавіші івенти, які варто відвідати, щоб відчути справжній драйв весни. Куди піти в Києві в травні – афіша подій далі в матеріалі.

Куди сходити в Києві в травні 2026 – події

Вар’єте Рояль

У травні відбудуться покази вар’єте Рояль – шоу для дорослої аудиторії в естетиці класичного кабаре. Формат поєднує вокальні номери, хореографію та музичні перформанси, вибудувані як цілісна сценічна історія.

Музичну частину програми створив композитор Олексій Боголюбов. За хореографію відповідають учасниці проєктів Танцюю для тебе – Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш.

Коли: 22 травня

Де: Caribbean Club

Вистави театру Чорний Квадрат

У травні на сцені – постановки театру Чорний Квадрат, який працює з жанром сучасної комедії про стосунки та повсякденні ситуації.

У репертуарі:

Хто кого хоче…?

На тебе чекає Tinder-сюрприз

Щастя завжди поруч

Ліворуч від розлуки…

Попередні пестощі

Гола правда

Закохані танцюють у ліжку та інші вистави.

У центрі сюжетів — кохання, ревнощі, флірт і побутові конфлікти, подані з іронією. Формат вистав – відвертий діалог без вульгарності, з впізнаваними ситуаціями для дорослої аудиторії.

Коли: 9, 13, 14, 16, 20, 23, 27 і 30 травня

Де: Caribbean Club

Caribbean Disco Party

У травні триватимуть фірмові вечірки клубу – Caribbean Disco Party з живою музикою, танцювальними хітами й справжніми caribbean vibes.

На сцені виступатимуть ХПЗ, NO COMMENTS, SPARK Band, TOKYO та інші. Вони переосмислюють популярні треки в драйвових концертних версіях, а між виступами ритм вечора підтримує DJ Mustafaev.

Коли: 23 і 30 травня

Де: Caribbean Club

Серія концертів Королі Триб’ютів

У травні традиційно щонеділі проходитимуть безкоштовні live-виступи Королі Триб’ютів, присвячені музиці культових артистів і гуртів різних епох.

24 травня гурт Jack London представить програму, присвячену гурту Måneskin.

Коли: 24 травня

Де: Pepper’s Club

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

Олексій Коган і Jazz in Kyiv Band представлять програму Ваше і Наше улюблене – джазовий вечір із легким блюзовим настроєм.

В основі програми — авторська добірка ретельно підібраних композицій у камерному форматі.

Коли: 19 травня

Де: Pepper’s Club

Пашина 20. Битва імен — BON JOVI / MANESKIN / U2

Павло Шилько (DJ Паша) продовжує свій формат музичного хіт-параду, побудованого як битва імен. Цього разу програма об’єднає музику Bon Jovi, Maneskin і U2. Їхні хіти прозвучать наживо у виконанні українських артистів у форматі концертного батлу.

Упродовж вечора дві команди виконуватимуть відомі пісні, а глядачі зможуть впливати на хід події, обираючи переможця. Між музичними номерами Павло Шилько розповідатиме історії та цікаві факти про артистів, чиї хіти увійшли до програми.

Коли: 20 травня

Де: Pepper’s Club

Jesus Christ Superstar: Reversed від Musical Slayers

Musical Slayers представлять концертне виконання вибраних номерів із рок-опери Jesus Christ Superstar Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Райса.

Особливість проєкту – інверсія ролей: чоловічі партії виконують жінки, а жіночі — чоловіки. Такий підхід змінює фокус знайомої історії і переносить увагу на жіночі голоси, їхню силу, рішучість та вразливість.

Коли: 25 травня

Де: Pepper’s Club

Підпільний стендап

Наприкінці травня відбудеться вечір української комедії від Підпільного Стендапу. У програмі — виступи Ганни Кочегури, Світлани Немонежиної, Жені Короткова й Антона Тимошенка. 20% від продажу квитків передадуть на підтримку ЗСУ.

Коли: 27 травня

Де: Pepper’s Club

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

Серед варіантів подій, куди піти в Києві в травні 2026 – танцювальні live-вечорі у Pepper’s Club. Щоп’ятниці та щосуботи на сцені звучатимуть рок, попкавери, українські пісні та хіти, які легко підхоплює зал.

У програмі місяця – виступи Spark Band, FANTASEA, Pentagon, No Comments, STORIES LIVE BAND, CRISPY Band, Maski Band та F.L.I.R.T.

Коли: 22, 23, 29, 30 травня

Де: Pepper’s Club

Без Обмежень

23 травня гурт виступить на терасі Gulliver у самому центрі міста. Цього вечора музиканти представлять акустичне звучання улюблених пісень. У програмі концерту відомі хіти: Без неї ніяк, Дим, Весь світ, Зорі запалали, Вільні люди та інші композиції.

Формат open air, вечірній Київ, захід сонця та жива музика створять особливий настрій і можливість почути гурт ближче, ніж зазвичай.

Коли: 23 травня

Де: Gulliver

Latexfauna – музичний перформанс по обидва береги Києва

21 травня Latexfauna зіграє концерт на терасі ТРЦ Gulliver. Відкритий простір із фанзоною, баром та панорамою на центр міста – формат живого концерту просто неба.

28 травня гурт виступить на терасі ТРЦ River Mall. Гостей чекатиме камерний настрій – сидячий формат із акустичним блоком та захід сонця над Дніпром.

Latexfauna – один із найпомітніших та найпопулярніших українських гуртів останніх років. Їхня музика поєднує dream-pop, інді-поп та чиллвейв, а концерти завжди створюють особливу атмосферу легкості, іронії та романтики. Саме тому виступи гурту можуть стати ідеальним музичним приводом відкрити літній сезон у Києві.

Коли: 21, 28 травня

Де: Gulliver, River Mall

