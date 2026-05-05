Де погуляти в Києві в травні 2026: квітучі локації та найкращі місця для гарних фото

Київ навесні перетворюється на інстаграм-студію під відкритим небом: можна робити селфі на фоні перших каштанових свічок, махрових суцвіть бузку або ніжних квіток півоній.
Сезон квітів у столиці триває з квітня-травня до самої осені, і кожна локація має свій настрій і шарм. Де погуляти в Києві в травні 2026 року — підказуємо цікаві місця
Де погуляти в Києві в травні 2026
Красиві місця Києва: там, де цвітуть каштани
Головна вулиця столиці за сумісництвом є і її найкращою весняною візитівкою. Дерева кінського каштана на Хрещатику утворюють біло-рожевий тунель уздовж усіх тротуарів.
Поблизу станції метро Університет — інша гарна локація: Ботанічний сад імені Фоміна (вул. Симона Петлюри, 1), там каштани квітнуть серед старих алей і зелених схилів.
Атмосферними місцинками також є Парк КПІ (просп. Берестейський, 37), Володимирська гірка (вул. Володимирська, 6), бульвар Павла Вірського, Ярославів Вал і сквер біля метро Золоті ворота.
Куди піти в Києві в травні 2026, щоб зробити фото з квітучим бузком
У травні в Києві безліч місць, які буквально купаються в ароматі бузку. Звісно, найбагатші колекції можна знайти в Національному ботанічному саду ім. Гришка (вул. Садово-Ботанічна, 1) – там десятки кущів різних сортів. А також у саду Фоміна.
Серед міських парків варто пройтися Перемогою (просп. Шухевича, 2), погуляти в парку Нивки (вул. Салютна, 11), Совки (вул. Жмеринська, 30), в парку Кіото (вул. Кіото, 27), біля меморіалу Бабин Яр (вул. Іллєнка, 46). Або віддати кілька годин Пейзажній алеї (Андріївський узвіз, 36).
Де погуляти в Києві в травні 2026, щоб помилуватися тюльпанами
У травні в Києві ще триває сезон тюльпанів, зазвичай десь до 20 травня.
У центрі міста квіти можна побачити на Майдані Незалежності, уздовж Хрещатика, а також на Європейській площі і Михайлівській площі (вулиця Трьохсвятительська, Київ).
Атмосферні клумби є на Пейзажній алеї (Андріївський узвіз, 36) та в парку Шевченка (бульв. Тараса Шевченка, 14), в парку Перемога.
Що подивитися в Києві в травні 2026: рододендрони, півонії, лілії, лаванда
Рододендрони та півонії найкраще виглядають у Ботсаду Гришка (вул. Садово-Ботанічна, 1), там зібрані великі колекції декоративних рослин.
Також з’являються водяні лілії на озері Тельбін (вулиця Березняківська, Київ) і на Трухановому острові (парк Труханів острів, Київ).
А з кінця травня — початку червня починається сезон лаванди. У межах міста її можна побачити вздовж проспекту Романа Шухевича (просп. Шухевича, Київ).
А за містом є інші популярні локації: oLawander (с. Димер, вул. Київська, 2), Лавандові Кодаки (с. Кодаки, Київська обл.), Парк Порадів (с. Порадівка, вулиця Центральна, 15), Лавандовий маєток (с. Дударків, вулиця Польова, 8), Лавандовий Двір (с. Мала Вільшанка, вулиця Садова, 3) та Лавандова дача (10 км від Білої Церкви, траса Н-01).
