Де погуляти в Києві в травні 2026: квітучі локації та найкращі місця для гарних фото

Куди піти в Києві в травні 2026, щоб зробити фото з квітучим бузком

У травні в Києві безліч місць, які буквально купаються в ароматі бузку. Звісно, найбагатші колекції можна знайти в Національному ботанічному саду ім. Гришка (вул. Садово-Ботанічна, 1) – там десятки кущів різних сортів. А також у саду Фоміна.

Серед міських парків варто пройтися Перемогою (просп. Шухевича, 2), погуляти в парку Нивки (вул. Салютна, 11), Совки (вул. Жмеринська, 30), в парку Кіото (вул. Кіото, 27), біля меморіалу Бабин Яр (вул. Іллєнка, 46). Або віддати кілька годин Пейзажній алеї (Андріївський узвіз, 36).

Де погуляти в Києві в травні 2026, щоб помилуватися тюльпанами

У травні в Києві ще триває сезон тюльпанів, зазвичай десь до 20 травня.

У центрі міста квіти можна побачити на Майдані Незалежності, уздовж Хрещатика, а також на Європейській площі і Михайлівській площі (вулиця Трьохсвятительська, Київ).

Атмосферні клумби є на Пейзажній алеї (Андріївський узвіз, 36) та в парку Шевченка (бульв. Тараса Шевченка, 14), в парку Перемога.

Що подивитися в Києві в травні 2026: рододендрони, півонії, лілії, лаванда

Рододендрони та півонії найкраще виглядають у Ботсаду Гришка (вул. Садово-Ботанічна, 1), там зібрані великі колекції декоративних рослин.

Також з’являються водяні лілії на озері Тельбін (вулиця Березняківська, Київ) і на Трухановому острові (парк Труханів острів, Київ).

А з кінця травня — початку червня починається сезон лаванди. У межах міста її можна побачити вздовж проспекту Романа Шухевича (просп. Шухевича, Київ).

А за містом є інші популярні локації: oLawander (с. Димер, вул. Київська, 2), Лавандові Кодаки (с. Кодаки, Київська обл.), Парк Порадів (с. Порадівка, вулиця Центральна, 15), Лавандовий маєток (с. Дударків, вулиця Польова, 8), Лавандовий Двір (с. Мала Вільшанка, вулиця Садова, 3) та Лавандова дача (10 км від Білої Церкви, траса Н-01).

Читай також: дев’ять локацій доступних на кріслі колісному від Еліни Околіт — де є відкритий безбар’єрний доступ до закладів та гарних локацій.