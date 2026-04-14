Погода в Києві в травні 2026: від весняних дощів до літніх температур

Останній місяць весни подарує столиці не лише літню температуру, але й весняні дощові дні, які допоможуть природі швидше підготуватися до переходу на літню пору року. Читай, яка буде погода в Києві в травні 2026 та скільки днів буде дощити — в нашому матеріалі.

Погода в Києві в травні 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Перша десятиденка в Києві в травні буде доволі стабільною та теплою щодо температурного режиму. Зазначимо, що вдень повітря прогріватиметься до +21…+23°, в той час як у нічні години буде дещо холодніше — показник термомтера демонструватиме +11…+13°.

Що стосується опадів, то протягом цієї декади погода буде переважно сонячною з мінливою хмарністю. Однак одного дня сонця на небі ми не побачимо — 6 травня воно буде затулене суцільними хмарами без натяків на прояснення протягом доби.

Прогноз погоди в Києві в травні 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

Посеред місяця у столиці в травні почнеться дощова погода: 14 та 16 числа пройде невеликий дощ з подальшим проясненням. Всі інші дні ціього періоду будуть такими ж, як і були — переважно сонячними з мінливими хмарами.

Однак температура повітря дещо опутиться відносно минулої десятиденки: протягом денних годин доби показник термомтера буде в діапазоні +18…+24, тоді як вночі буде ще холодніше — позначка опустикатиметься до +8…+14°.

Погода в Києві на травень 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Останні дні весни точно порадують температурним режимом: вдень повітря прогріватиметься до вже літніх +19…+25°, тоді як уночі — до +9…+15°.

Опади у цей період теж передбачаються: 22 та 24 травня в Києві протягом доби пройдуть дощі, а 25 числа столиця перебуватиме під гуркотом грому, однак опадів у цей день не передбачено. Всі інші дні десятиденки прогнозуються переважно сонячними з малою кількістю хмар.

