Погода в Одесі в травні 2026: трохи дощів та стабільний температурний режим

Останній місяць весни в Одесі пройде доволі у стабільному ритмі без раптових сюрпризів та сильних коливань як температури, так і кількості опадів. Читай, яка буде погода в Одесі в травні 2026 та чи будуть дощові дні у місті — в нашому матеріалі.

Погода в Одесі в травні 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

В Одесі погода останнього місяця весни приємно порадує своїм теплом: протягом денних годин температура повітря триматиметьс на рівні +18…+22°C, а вночі дещо опускатиметься до +12…+15°C.

Стосовно опадів, то на час першої декади їх взагалі не передбачено — небо дещо буде хмарним, однак ні дощу, ні інших опадів на цей час очікувати не варто. Це саме та погода, під час якої можна проводити час з друзями чи близькими на вулиці, не переживаючи, що зненацька може пуститися дощ.

Погода в Одесі на травень 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

Посеред місяця погода в травні не надто змінитьс відносно попередніх 10 днів — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар, і жодних опадів не прогнозується.

Стосовно температурного режиму, то вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а у нічні години — до +11…+16°C. Температура надалі лишатиметься такою ж сприятливою без великих коливань показника термометра.

Прогноз погоди в Одесі в травні 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Останні дні погоди в Одесі в травні дещо внесуть свої корективи у попередню стабілість, зокрема 25-27 числа у місті час від час буде йти невеликий дощ, який трохи освіжить місто після стількох днів сонця, а 21 травня містяни почують грозу, однак опадів у цей день не прогнозується.

Температура повітря лишиться майже такою ж самою: вдень показник термоментра демонструватиме +18…+22°C, а протягом ночі — +12…+14°C. За такої погоди можна вільно гуляти містом, однак у деякі дати варто не забувати взяти з собою парасольку.

