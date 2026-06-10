Обстріл України 10 червня: росіяни атакували Харків, Одесу та Запоріжжя, серед поранених — діти

У ніч на 10 червня 2026 року російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру України, застосувавши десятки ударних безпілотників та ракетне озброєння.

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Харкова, Одеси та Запоріжжя, що призвело до серйозних руйнувань багатоповерхівок, приватних осель, спалахування масштабних пожеж та поранення мирних мешканців, серед яких є літні люди та діти.

Обстріл Харкова 10 червня: наслідки влучань

Найпотужнішого і наймасованішого удару на світанку зазнав Харків, де загарбники випустили по місту щонайменше 26 ударних БпЛА.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під основним ударом опинився Холодногірський район міста, де внаслідок численних влучань спалахнули сильні пожежі.

Згодом міська влада зафіксувала також прильоти у Київському та Шевченківському районах.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що кількість постраждалих стрімко зростала протягом ранку: станом на 6:30 підтверджено поранення та травмування п’ятьох людей.

Серед постраждалих опинилися жінки віком 81, 68, 35 та 42 роки, які зазнали гострої реакції на стрес через вибухи та руйнування поруч із їхніми будинками.

Атака на Одесу 10 червня: що відомо

Не менш напруженою та небезпечною виявилася ніч і для Одеси, де внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено два великі житлові будинки.

За даними Головного управління ДСНС України та голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в одному з епізодів частина збитого чи влученого ворожого дрона впала безпосередньо на балкон квартири на 11-му поверсі 18-поверхового будинку.

На щастя, детонації та займання не відбулося, проте вибухова хвиля повністю зруйнувала зовнішню стіну лоджії, пошкодила внутрішнє майно мешканців, скління та весь фасад висотки.

За іншою адресою в Одесі у 8-поверховому житловому будинку на 5-му поверсі після влучання спалахнула квартира, що призвело до часткового обвалення зовнішньої стіни лоджії.

Загалом в Одесі постраждали три людини, з яких двоє — діти віком 8 та 10 років, які отримали гостру реакцію на стрес.

Обстріл Запоріжжя 10 червня: наслідки атаки РФ

Паралельно ворог атакував Шевченківський район Запоріжжя, де під ударом опинився приватний житловий сектор.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічного нальоту суттєвих пошкоджень зазнали чотири приватні оселі — потужною вибуховою хвилею в будинках вибило вікна та понівечило покрівлі, а в одному з домоволодінь сталося серйозне займання.

Медики підтвердили поранення 59-річної жінки, якій одразу надали необхідну медичну допомогу.

Наразі у Запоріжжі триває ліквідація наслідків: профільні фахівці обстежують навколишню територію для фіксації всіх збитків, а комунальники вже розпочали оперативні роботи із закриття вибитих віконних прорізів листами OSB, щоб захистити пошкоджені будинки від негоди.

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