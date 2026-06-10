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Обстріл України 10 червня: росіяни атакували Харків, Одесу та Запоріжжя, серед поранених — діти

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Червня 2026, 10:00 3 хв.
обстріл одеси 10 червня
Фото ДСНС/Telegram

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