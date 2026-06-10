Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины 10 июня: россияне атаковали Харьков, Одессу и Запорожье, среди раненых — дети

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 июня 2026, 10:00 3 мин.
обстрел одессы 10 июня
Фото ДСНС/Telegram

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