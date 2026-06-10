Обстрел Украины 10 июня: россияне атаковали Харьков, Одессу и Запорожье, среди раненых — дети

В ночь на 10 июня 2026 года российские войска совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины, применив десятки ударных беспилотников и ракетное вооружение.

Под вражеским огнем оказались жилые кварталы Харькова, Одессы и Запорожья, что привело к серьезным разрушениям многоэтажек, частных домов, возгоранию масштабных пожаров и ранению мирных жителей, среди которых пожилые люди и дети.

Обстрел Харькова 10 июня: последствия попаданий

Самому мощному и массированному удару на рассвете подвергся Харьков, где захватчики выпустили по городу по меньшей мере 26 ударных БпЛА.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, под основным ударом оказался Холодногорский район города, где в результате многочисленных попаданий вспыхнули сильные пожары.

Впоследствии городские власти зафиксировали также прилеты в Киевском и Шевченковском районах.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что количество пострадавших стремительно росло в течение утра: по состоянию на 6:30 подтверждены ранения и травмы пяти человек.

Среди пострадавших оказались женщины в возрасте 81, 68, 35 и 42 года, которые подверглись острой реакции на стресс из-за взрывов и разрушений рядом с их домами.

Атака на Одессу 10 июня: что известно

Не менее напряженной и опасной оказалась ночь и для Одессы, где в результате атаки российских беспилотников были повреждены два больших жилых дома.

По данным Главного управления ГСЧС Украины и главы Одесской ОВА Олега Кипера, часть вражеского дрона упала непосредственно на балкон квартиры на 11-м этаже 18-этажного дома.

К счастью, детонации и возгорания не произошло, однако взрывная волна полностью разрушила внешнюю стену лоджии, повредила внутреннее имущество жителей, остекление и весь фасад высотки.

По другому адресу в Одессе в 8-этажном жилом доме на 5-м этаже после попадания вспыхнула квартира, что привело к частичному обрушению наружной стены лоджии.

Всего в Одессе пострадали три человека, из которых двое — дети 8 и 10 лет, получившие острую реакцию на стресс.

Обстрел Запорожья 10 июня: последствия атаки РФ

Параллельно враг атаковал Шевченковский район Запорожья, где под ударом оказался частный жилищный сектор.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате ночного налета существенные повреждения получили четыре частных дома — мощной взрывной волной в домах выбило окна и повредило кровли, а в одном из домовладений произошло серьезное возгорание.

Медики подтвердили ранение 59-летней женщины, которой сразу предоставили необходимую медицинскую помощь.

В Запорожье продолжается ликвидация последствий: профильные специалисты обследуют окружающую территорию для фиксации всех убытков, а коммунальщики уже начали оперативные работы по закрытию выбитых оконных проемов листами OSB, чтобы защитить поврежденные дома от непогоды.

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