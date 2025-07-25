Памяти каждого: Рада утвердила День погибших в плену

Почему именно 28 июля? Ужас Еленовки

Эта дата выбрана неслучайно. Она напоминает о страшном преступлении, которое Россия совершила в ночь на 29 июля 2022 года в поселке Еленовка на оккупированной Донетчине.

Тогда россияне подорвали барак, в котором держали украинских военнопленных, в частности героев из Азовстали.

Тот теракт унес жизни по меньшей мере 53 украинских защитников, еще более 130 получили ранения.

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Это был один из самых жестоких терактов России против пленных, что является грубым нарушением всех международных правил обращения с военнопленными.

Украина помнит это преступление, и президент Зеленский заявлял, что теракт в Еленовке станет одним из главных пунктов на будущем трибунале против России.

Зачем этот День памяти?

Установление этого дня — это не просто дата в календаре.

Это наш моральный долг и способ достойно почтить тех, кто отдал свою жизнь или пострадал во вражеском плену.

Как сказал подполковник азовец Святослав Паламар (Калина), это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами, и государство не имеет права их забыть.

Этот день призван показать благодарность украинского народа за героизм и самопожертвование всех, кто боролся за независимость Украины. Он поможет укрепить наше национальное единство и патриотизм.

Мы помним каждого, кто погиб в российских тюрьмах, и продолжаем бороться за возвращение тех, кто до сих пор находится в плену.

Украинцы, возвращающиеся из российского плена, часто сталкиваются с тяжелыми физическими и психологическими последствиями.

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