Для тебя Война в Украине

Памяти каждого: Рада утвердила День погибших в плену

Мария Дзюба, редактор сайта 25 июля 2025, 10:00
Памяти каждого: Рада утвердила День погибших в плену
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь