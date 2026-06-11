Стрийський парк: історія розвитку та на що подивитися у зоні відпочинку Львова

Стрийський парк, розташований у мальовничій місцевості Софіївка Галицького району Львова, визнаний однією з найгарніших та найстаріших зелених пам’яток України та всієї Східної Європи.

Маючи статус пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення, цей унікальний об’єкт займає площу понад 52 гектари, пропонуючи мешканцям та гостям міста автентичний простір для культурного відпочинку та ментального перезавантаження в умовах воєнного стану.

Стрийський парк: історія заснування та розвитку

Історія створення парку сягає 1876–1877 років, коли видатний майстер ландшафтної архітектури та інженер міських плантацій Арнольд Рерінг розробив масштабний проєкт благоустрою колишнього південного Стрийського передмістя.

Облаштування території, яка до того вважалася небезпечними хащами з крутими ярами, розпочалося у 1879 році за ініціативи міського радника Станіслава Немчиновського.

Нову зелену зону заклали поблизу та частково на території колишнього першого Стрийського цвинтаря, закритого ще у 1823 році, і під час первинних робіт команда Рерінга висадила близько 40 тисяч дерев, вдало поєднавши місцеві породи з екзотичними реліктовими екземплярами.

Потужним поштовхом для розвитку локації стала грандіозна Загальна крайова виставка 1894 року, яка розгорнулася на верхній терасі парку, залучивши понад мільйон відвідувачів і ставши причиною запуску першого у Львові електричного трамвая.

Спеціально до виставки провідні архітектори, серед яких Юліан Захаревич та Григорій Горголевський, звели понад сотню вишуканих павільйонів.

До нашого часу з тих епохальних споруд збереглася оригінальна водонапірна вежа, а колишні приміщення Палацу Мистецтв та ротонди знаменитої Рацлавицької панорами згодом були перебудовані під сучасні спортивні корпуси Львівської політехніки.

У 1895 році в парку відкрили величний пам’ятник учаснику повстання Яну Кілінському роботи скульпторів Григорія Кузневича та Юліана Марковського, через що тривалий час парк офіційно називався Парком Кілінського, проте ця назва не прижилася серед містян.

Багата історія парку також зафіксувала проведення щорічного міжнародного ярмарку Східні торги у міжвоєнний період, функціонування стадіонів відомих спортивних клубів та відкриття у 1951 році Львівської дитячої залізниці на основі старих підвізних вузькоколійних шляхів.

У радянські часи архітектор Генріх Швецький-Вінецький доповнив нижній вхід класичною корінфською аркою, а межі парку розширили за рахунок колишніх пустирів.

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Стрийський парк: що можна подивитися

Сучасна структура Стрийського парку чітко поділена на три унікальні ландшафтні зони:

зону нижніх партерів у стилі англійського нерегулярного парку по дну балки,

мальовничу лісопаркову зону на крутих схилах,

а також верхню терасу з чітким французьким регулярним плануванням, квітниками і прямими алеями.

Головною планувальною віссю слугує долина, де колись протікав потічок Сорока, ліва притока Полтви.

Дендрологічна колекція налічує понад 200 видів рідкісних рослин: тут ростуть розкішний червонолистий бук, реліктове гінкго дволопатеве, тюльпанові дерева, магнолії, червоний дуб та японський бузок.

Справжніми візитівками парку залишаються екзотична оранжерея тропічних рослин, романтичні декоративні руїни, створені у 1894 році з біфорійним арковим вікном, та відоме Лебедине озеро, де мешкають лебеді-шипуни, качки та черепахи, а по центру встановлено скульптуру Лілея Ярослава Мотики.

Наразі Стрийський парк повністю адаптований під сучасні потреби громади — тут облаштовано понад 18 тисяч метрів прогулянкових алей, є скейт-парк, дитячі майданчики та сучасне нічне освітлення, що робить його ключовим центром проведення культурних фестивалів, фотосесій та щоденного відновлення ментального здоров’я львів’ян.

Фото: parky.lviv.ua.

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