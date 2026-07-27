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Дендропарк Олександрія в Білій Церкві: чим дивує найбільший парк України

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Липня 2026, 17:00 3 хв.
парк олександрія адреса та що подивитися
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