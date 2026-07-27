Дендропарк Олександрія в Білій Церкві: чим дивує найбільший парк України

Усього за годину їзди від Києва, у місті Біла Церква, розташований величезний за площею і неймовірно гарний дендропарк Олександрія.

Це найбільший ландшафтний парк України, який розкинувся на вражаючих 400 гектарах уздовж річки Рось.

Про його родзинки та романтичну історію створення — у матеріалі Вікон.

Дендропарк Олександрія у Білій Церкві: адреса і як доїхати

Дендропарк Олександрія шукай за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський. Парк займає західну частину міста, а центральний вхід з колонадою видно одразу при в’їзді в Білу Церкву з боку Києва.

Дістатися сюди з Києва простіше простого: маршрутки від станцій метро Теремки чи Деміївська бігають кожні 15 хвилин, а також завжди можна доїхати електричкою.

Вхідний квиток обійдеться дорослим у 50 гривень, а дітям та школярам — у 25. За бажанням можна взяти екскурсію з гідом: орієнтовно 150 гривень для дорослих та 75 для дітей.

Хто заснував парк Олександрія в Білій Церкві: історія унікального маєтку

Історія цієї краси почалася наприкінці вісімнадцятого століття як широкий романтичний жест. Граф Ксаверій Браницький подарував ці землі своїй дружині Олександрі, а та вирішила перетворити дикі схили на парковий шедевр.

Заручившись підтримкою французького архітектора Мюффо та кращих майстрів Європи, вона створила простір у стилі англійського пейзажного парку, де каньйони, стави та архітектурні вкраплення м’яко злилися з місцевою природою.

Але подальша доля парку була не безхмарною. Після пролетарської революції початку двадцятого століття Браницькі виїхали за кордон, парк залишився без догляду, а палац, скульптури та вишукані альтанки почали руйнуватися.

Найстрашніший удар Олександрія пережила під час Другої світової війни: тоді окупанти вирубали сотні цінних вікових дерев, а більшість архітектури перетворилося на згарище.

Та вже у 1946 році парк передали під опіку Академії наук. Науковці та реставратори зробили неможливе: заново розчистили й відновили систему ставків, наново розпланували втрачені алеї, висадили рідкісні види рослин і буквально по цеглинці відбудували історичні пам’ятки. І Олександрія нарешті повернула собі колишню велич.

Парк Олександрія: що подивитися

Головний фішка Олександрії — її дендрологічний фонд, в якому понад 2500 видів, форм та сортів рослин з усіх куточків світу.

Серцем парку вважається Велика галявина площею аж десять гектарів: тут ростуть прадавні 300-річні дуби-велетні та екзоти з усього світу.

Прогулюючись алеями, можна натрапити на справжні ботанічні скарби: реліктове дерево ґінкго білоба (його називають живим ровесником динозаврів), північноамериканський червоний дуб та унікальне тюльпанове дерево — ліріодендрон, яке на початку літа цвіте величезними квітами.

А хвойні дерева тут насичують повітря цілющими фітонцидами, тож це ще й супер-перезавантаження для голови та легенів.

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