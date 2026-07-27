Погода в Солотвино на серпень 2026: коли чекати спеку, дощі та похолодання

Щоб заздалегідь спланувати відпочинок на солоних озерах Солотвина, варто ознайомитися з довгостроковим прогнозом погоди на останній місяць літа. Саме серпень традиційно приваблює найбільше туристів, а погодні умови цього року обіцяють як періоди сильної спеки, так і більш комфортні дні наприкінці місяця.

Детальний прогноз погоди в Солотвино на серпень 2026 року допоможе обрати найкращий час для поїздки, оздоровлення та відпочинку на Закарпатті.

Погода в Солотвино на серпень 2026: перша декада, з 1.08 по 10.08

За даними сайту AccuWeather, початок місяця у Солотвино принесе справжню літню спеку. Уже 2 температура повітря підніметься до +36°C, а з 3 по 5 вдень утримуватиметься на рівні +35°C. Навіть 6–8 денні показники залишаться дуже високими — +31…+34°C.

Нічна температура протягом першої декади коливатиметься від +15 до +18°C, що забезпечить доволі комфортні умови для відпочинку після спекотного дня.

Більшість першої декади пройде під сонячним небом. Лише 6, 8 та 10 очікується мінлива хмарність, однак істотних опадів синоптики поки не прогнозують. До 9–10 спека почне поступово спадати, а температура вдень знизиться до +27°C.

Погода в Солотвино у серпні 2026: друга декада, з 11.08 по 20.08

Середина місяця стане значно комфортнішою для туристів. Уже 11 повітря прогріється до +26°C, а 12 відбудеться короткочасне похолодання до +22°C.

Надалі температура знову стабілізується і з 13 по 20 вдень становитиме +25…+26°C, тоді як уночі очікується +11…+15°C.

Переважатиме сонячна погода з періодичною мінливою хмарністю. Такий температурний режим вважається одним із найкомфортніших для купання в солоних озерах, прогулянок та екскурсій Закарпаттям.

Прогноз погоди в Солотвино на серпень 2026: третя декада, з 21.08 по 31.08

Остання декада серпня також розпочнеться тепло. З 21 по 24 денна температура триматиметься в межах +25…+26°C, а нічна — +13…+15°C.

Починаючи з 25, погода стане менш стабільною. На 25–27, а також 29 прогнозуються дощі, хоча температура залишатиметься доволі високою — +24…+26°C.

Наприкінці місяця спека остаточно відступить. 30 очікується близько +22°C, а 31 — +21°C вдень. Уночі температура знизиться до +10…+12°C, що стане відчутним нагадуванням про наближення осені.

Загалом останній місяць літа в Солотвино обіцяє бути переважно сонячним і теплим. Найспекотнішими стануть перші дні місяця, тоді як друга половина порадує більш комфортною температурою для відпочинку, а дощі очікуються переважно лише наприкінці літа.

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