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Погода в Солотвино на серпень 2026: коли чекати спеку, дощі та похолодання

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2026, 18:00 3 хв.
Погода в Солотвино на серпень 2026: прогноз по днях і декадах
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