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Погода в Солотвино на август 2026: когда ожидать жару, дожди и похолодание

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2026, 18:00 3 мин.
Погода в Солотвино на август 2026: прогноз по дням и декадам
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