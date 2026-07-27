Погода в Солотвино на август 2026: когда ожидать жару, дожди и похолодание

Чтобы заранее спланировать отдых на соленых озерах Солотвино, стоит ознакомиться с долгосрочным прогнозом погоды на последний месяц лета. Именно август традиционно привлекает наибольшее количество туристов, а погодные условия в этом году обещают как периоды сильной жары, так и более комфортные дни в конце месяца.

Подробный прогноз погоды в Солотвино на август 2026 года поможет выбрать лучшее время для поездки, оздоровления и отдыха в Закарпатье.

Погода в Солотвино на август 2026: первая декада, с 1.08 по 10.08

По данным сайта AccuWeather, начало месяца в Солотвино принесет настоящую летнюю жару. Уже 2 температура воздуха поднимется до +36°C, а с 3 по 5 днем будет держаться на уровне +35°C. Даже 6–8 дневные показатели останутся очень высокими — +31…+34°C.

Ночная температура в течение первой декады будет колебаться от +15 до +18°C, что обеспечит довольно комфортные условия для отдыха после жаркого дня.

Большая часть первой декады пройдет под солнечным небом. Лишь 6, 8 и 10 ожидается переменная облачность, однако существенных осадков синоптики пока не прогнозируют. К 9–10 жара начнет постепенно спадать, а дневная температура снизится до +27°C.

Погода в Солотвино в августе 2026: вторая декада, с 11.08 по 20.08

Середина месяца станет значительно более комфортной для туристов. Уже 11 воздух прогреется до +26°C, а 12 ожидается кратковременное похолодание до +22°C.

В дальнейшем температура снова стабилизируется, и с 13 по 20 днем составит +25…+26°C, тогда как ночью ожидается +11…+15°C.

Будет преобладать солнечная погода с периодической переменной облачностью. Такой температурный режим считается одним из самых комфортных для купания в солёных озёрах, прогулок и экскурсий по Закарпатью.

Прогноз погоды в Солотвино на август 2026: третья декада, с 21.08 по 31.08

Последняя декада августа также начнется теплой погодой. С 21 по 24 дневная температура будет держаться в пределах +25…+26°C, а ночная — +13…+15°C.

Начиная с 25 , погода станет менее стабильной. На 25–27, а также 29 прогнозируются дожди, хотя температура останется достаточно высокой — +24…+26°C.

В конце месяца жара окончательно отступит. 30 ожидается около +22°C, а 31 — +21°C днем. Ночью температура опустится до +10…+12°C, что станет ощутимым напоминанием о приближении осени.

В целом последний месяц лета в Солотвино обещает быть преимущественно солнечным и теплым. Самыми жаркими станут первые дни месяца, тогда как вторая половина августа порадует более комфортной температурой для отдыха, а дожди ожидаются преимущественно лишь в конце лета.

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