Есть ли акулы в Черном море: все, что нужно знать о морских хищниках

Черное море является средой обитания уникального мира флоры и фауны, о котором даже не все догадываются. Тем временем в глубинах Черного моря обитают настоящие акулы. Они отличаются от тех акул, которых мы привыкли видеть в американских фильмах, однако все равно остаются хищниками.

Какие акулы водятся в Черном море и как их называют

Черноморскую акулу под названием катран (на латинском Squalus acanthias ponticus) можно встретить где угодно на побережье Черного моря, в частности возле Одессы. Эта рыба является единственной акулой, постоянно находящейся в пределах нашего моря, и она по-своему уникальна.

Черноморский катран, являющийся подвидом обычного катрана, обычно невелик. Он может вырасти максимум до 1,5 м, а вес при этом будет как у маленькой собаки – всего 10 кг. Отметим, что вес китовой акулы, например, может составлять от 20 до 30 т.

По данным специалистов Госэкоинспекции, этот житель черноморского региона имеет продолжительность жизни в 25 лет, а способным к размножению становится уже в зрелом возрасте — в 12-13 лет.

Будущие катраны растут в теле самки на протяжении 18 месяцев и рождаются уже сформированными. Такая особенность этого вида, к сожалению, не способствует быстрому росту популяции. Напротив длительный период как полового созревания, так и беременности у самки делает эту акулу уязвимой к быстрому отлову.

Эта морская рыба имеет еще одну характерную особенность – отсутствие плавательного пузыря. Поэтому катран держится в воде за счет печени, что составляет 25% от массы его тела.

Опасны ли акулы в Черном море

Черноморский катран – это акула, не угрожающая человеку, скорее наоборот. Катран не нападет на людей, однако все равно лучше избегать близкой встречи из-за определенного строения его тела.

У этой акулы возле спинных плавников растут большие шипы с ядовитой железой. В случае контакта с ними можно получить болезненные и неприятные царапины.

Весь подводный мир Черного моря сейчас страдает из-за российской агрессии, а численность катрана вообще начала снижаться еще задолго до этого. Поэтому на сегодняшний день эта маленькая и уникальная акула нашего моря находится под угрозой исчезновения.

Ранее мы сообщали, где акулы чаще всего атакуют людей — список стран.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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