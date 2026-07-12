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Беспорядки в доме и поведение животных: ветеринары рассказали о неожиданной связи

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 июля 2026, 19:00 3 мин.
Почему хаос в доме опасен для кошек и собак
Фото Pexels

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