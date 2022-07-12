Всемирный день бортпроводника: украинский стюард о работе во время войны, традициях и буднях авиасотрудников

12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. И хотя профессиональный праздник в этом году выходит совсем невеселым, украинские стюарды и стюардессы не теряют оптимизма и находят пути, как помочь своему государству во время российского нашествия.

Мы побеседовали со стюардом авиакомпании SkyUp Владиславом Макарчуком о том, чем сейчас занимаются бортпроводники, а также какие традиции есть у представителей этой профессии по всему миру.

Работа бортпроводников во время войны

Начиная с 24 февраля, небо над территорией Украины закрыто для гражданской авиации. Это означает, что за больше чем четыре месяца ни одно судно не поприветствовало на своем борту пассажиров.

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Однако украинские бортпроводники не остались без работы. Весной SkyUp выполняла гуманитарные и эвакуационные рейсы из и в ближайшие аэропорты до границы с Украиной.

Сейчас самолеты авиакомпании находятся в так называемом мокром лизинге у других перевозчиков и выполняют рейсы за рубежом, кроме полетов над Россией, Беларусью и территориями, где ведутся боевые действия.

Ветлиз предусматривает пользование воздушными судами вместе с экипажем, техническим обслуживанием оборудования и другими услугами.

Кроме того, часть украинских бортпроводников была мобилизована в ряды ВСУ. Кто-то по собственному желанию присоединился к территориальной обороне, а некоторые — к кибервойску.

Ведь каждый хочет приносить максимальную пользу своему государству. Вот Влад с первых дней полномасштабного вторжения вместе со своей девушкой (тоже стюардессой) начали активно заниматься волонтерством и благотворительностью.

Сейчас парень снова летает и стоит на экономическом фронте Украины.

Это позволяет летать в Европе, а нам, экипажам, продолжать работать в своей сфере и поддерживать экономику Украины, куда мы платим налоги. В конце концов Байрактары сами по себе не полетят, — говорит Влад.

Традиции бортпроводников

Но в какой бы точке земного шара ни бывали стюарды и стюардессы, неизменными остаются железные правила авиации, в том числе некоторые интересные традиции:

Употреблять слово “крайний” вместо “последний”.

Не фотографироваться перед рейсом.

Не зашивать форму и не пришивать пуговицы.

Заблаговременно не спрашивать точное время посадки.

Поздороваться с самолетом, чтобы настроить его на хороший рейс — потрогать ладонью или постучать по фюзеляжу самолета.

Желать коллегам приятного рейса и мягкой посадки.

Смотреть в зеркало перед выходом из дома на рейс.

Не менять украшения и аксессуары перед вылетом.

Я же всегда захожу в самолет с правой ноги и касаюсь рукой самолета. Так я с ним здороваюсь, — делится стюард.

Будни бортпроводников

Несмотря на то, что профессия бортпроводника может кому-то показаться самой романтичной, это не совсем так. Ведь основная цель экипажа самолета — забота о безопасности и комфорте пассажиров.

Поэтому стюарды и стюардессы имеют четкие инструкции, как действовать в тех или иных ситуациях, а также постоянно совершенствуют свои знания и навыки.

Каждый раз перед вылетом бортпроводники проходят такую ​​же строгую проверку, как и пассажиры. Если у кого-то отсутствуют или просрочены документы, такого рабочего не допустят к выполнению рейса.

Работа на самолете требует постоянно высокой концентрации, хорошего знания иностранных языков, а также коммуникативных навыков. Ведь пассажиры встречаются разные и к каждому нужно подобрать особый ключик.

Но вот чего-чего, а приключений и курьезов бортпроводникам точно хватает! Влад поделился с нами несколькими смешными вопросами и просьбами, с которыми путешественники обращались к нему:

“Почему мы стоим на месте? Я смотрю на землю, а она не меняется. Мы же должны были лететь”.

“Можете сказать пилотам, чтобы так сильно не трясло в салоне?”

“Можете сделать двигатели немного тише, потому что я не могу заснуть?”

И хотя бортпроводники — не маги, которым подчинены законы физики, это люди, которые по-настоящему влюблены в небо и максимально преданы своей работе.

Влад и другие профессионалы искренне мечтают вернуться в родные аэропорты и очень хотят, чтобы украинцы снова не боялись гула самолетов в воздухе. Ведь там должны быть только гражданские суда.

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