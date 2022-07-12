Путешествия и вдохновение
Эксклюзив

Всемирный день бортпроводника: украинский стюард о работе во время войны, традициях и буднях авиасотрудников

Елена Яковлева, редактор сайта 12 июля 2022, 10:00
Всесвітній день бортпровідника - цікаві традиції на літаках
Фото: Instagram

Эксклюзивы
Інтерв'ю Аліни Паш - українська співачка про творчість під час війни
Творчество — лучший способ выплеснуть эмоции. Искреннее интервью Alina Pash о музыке, критике и личном
Діти війни
Дети войны. Как с ними работать, чтобы у Украины была здоровая и стойкая молодежь?
Jerry Heil
Война. Украинское творчество. Будущее. Откровенное интервью с исполнительницей Jerry Heil
щоденний догляд за шкірою
Правильный уход за кожей лица: косметолог о частых ошибках и опасных веществах
Смотреть больше

Больше новостей
Іпотерапія для українських військових
Иппотерапия для украинских военных: как верховая езда помогает бойцам ВСУ вернуть здоровье
Де отримати допомогу українцям під час війни
Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания
Як почистити срібло
Думаешь, твои украшения больше не красивые? Расскажем, как почистить серебро в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Казино в Риге
Путешествуете в Латвии? Рассказываем про самые модные наземные казино Риги
Всемирный день бортпроводника: украинский стюард о работе во время войны, традициях и буднях авиасотрудников
Источник энергии всегда при себе. Что такое портативная зарядная станция и как ее выбрать
Всемирный день бортпроводника: украинский стюард о работе во время войны, традициях и буднях авиасотрудников
Во сколько обойдется путешествие в Турцию во время войны и список отелей без россиян
Как сложить вещи в чемодан?
Как правильно и компактно сложить вещи в чемодан — советы не только на случай войны

Видео
0:03:36
Іпотерапія для українських військових

Иппотерапия для украинских военных: как верховая езда помогает бойцам ВСУ вернуть здоровье
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 июля
0:12:04
Чому курс стрімко летить вгору
37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх
0:02:58
Українці з окупації
Каждый вечер прощались друг с другом и плакали, когда увидели украинский флаг. Истории украинцев из оккупации
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт
Это пережиток СССР! Украинские военные о том, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт
0:02:58
Харків 11 липня
Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия
0:03:32
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей
скільки сексуальних злочинів
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Больше видео
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Читать дальше
Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь