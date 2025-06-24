Семейный отдых на Свитязе 2025: что может тебе предложить самое глубокое озеро Украины

Лето — сезон отпусков. Немало людей планируют поездки на ближайшие рекреационные локации. И хотя в Украине идет война, Волынь открыта для туристов как относительно безопасное место. Здесь расположено много локаций, которые можно посетить. Наверное, самое популярное из них — озеро Свитязь.

Читай о вариантах отдыха на Свитязе с бассейном, вместе с детьми, палаткой, и где лучше отдохнуть на Свитязе — в нашем материале.

На Волыни, по близости с Беларусью, в приграничной зоне, для туристов ввели правила пребывания. Вдоль государственной границы и на территории до 2 км от нее действуют дополнительные режимные ограничения, которых нужно обязательно придерживаться. Любое передвижение гражданских в этой местности запрещено.

Но озеро Свитязь, Свитязская набережная, Гряда, Пульмовское направление, Песочное озеро не входят в пограничную зону, здесь нет никаких ограничений по передвижению.

Именно Свитязь является крупнейшим озером в группе Шацких озер и самим глубоким озером природного происхождения в Украине. Питается озеро подземными водами и артезианскими источниками. Вода невероятно прозрачная и мягкая. В солнечную погоду видно дно на глубине несколько метров.

Отдых на Свитязе

Ты найдешь множество предложений от владельцев, сдающих жилье для отдыха на Свитязе. Можно легко подобрать себе квартиру в зависимости от предпочтений и бюджета. Выбирать точно будет из чего.

Но все же рекомендуем заранее позаботиться об аренде жилья. В середине июля большинство домиков заняты, несмотря на немалое их количество.

Вокруг озера, по береговой линии, находится несколько населенных пунктов и зон отдыха, где можно подобрать себе жилье для отдыха на озере Свитязь.

Свитязь

Занимает южную часть берега озера. Село каждый год принимает большое количество отдыхающих и является самым популярным местом для их остановки. Местные радушно принимают к себе на отдых.

Есть несколько обустроенных пляжей с аттракционами. Работают магазины, кафе и бары.

Шацк

Является центром озерного отдыха. На территории поселка расположены пляжи трех озер: Свитязя, Черного Большого и Люцимера.

Шацк находится на одинаковом расстоянии от села Свитязь и урочища Гряда. Здесь лучше всего развита инфраструктура, есть торговый центр, автозаправки, супермаркеты, рестораны и кафе-бары.

Семейный отдых на Свитязе

Урочище Гряда

Зона отдыха, расположенная с восточной стороны озера Свитязь. Там расположены базы отдыха и коттеджи. Наиболее популярна Гряда среди молодежи, хотя часто здесь можно увидеть и взрослых с детьми. На территории находятся продуктовый и сувенирный рынки, магазины, кафе и бары. Гряда является центром ночного отдыха на Свитязе, поскольку здесь самое большое количество дискотек и клубов.

Озеро Свитязь отличается пологим заходом в воду, ведь, для того чтобы покупаться, нужно пройти более 30 м от берега.

Поэтому такой отдых безопасен для семей с маленькими детьми. Пока малыши лепят торты из песка, родители могут лежать на мелководье, наблюдая за детьми.

Центральный пляж на Гряде песчаный, там находятся лавочки, раздевалки и качели. Вдоль береговой линии кое-где растут деревья, поэтому во время пиковой активности солнца можно переждать именно там, ведь ветви деревьев делают приятную прохладу и защищают от прямых солнечных лучей.

В сосновых лесах, находящихся вблизи озера, ты сможешь ощутить глубокое единение человека и природы. Можно прогуляться по тропинкам, найти грибочки и лесные ягоды, послушать пение птичек. Также приятно посидеть в кругу семьи или друзей у костра. Особенно вкусными в таких условиях будут шашлыки и уха.

Базы отдыха на Свитязе

Урочище Грушево

Зона отдыха, которая находится в лесном массиве между с. Свитязь и пансионатом Шацкие озера. Это южная сторона озера. Здесь расположено около 20 баз отдыха, заведений питания, несколько магазинов и медицинский пункт. Лучше всего подходит для семейного тихого отдыха.

Озерное (урочище Ступа)

Комплекс коттеджей, расположенных на севере озера в 200 м от берега. Отличается лучшими условиями проживания, комфортом и уютом. Территория урочища находится под неизменной охраной.

Тот, кто не хочет арендовать жилье у владельцев, а едет на отдых со своей палаткой или домом на колесах, может остановиться в палаточных городках.

Пульмо

Находится среди двух озер: Свитязя и Пулемецкого. Остановиться здесь можно в сдающих местные домиках. Отдыхать лучше всего семьей.

Выбирайте себе местность по вкусу, а на многочисленных сайтах можно выбрать локацию и забронировать комнату в усадьбе, на базе отдыха или в туристическом комплексе.

А тот, кто хочет быть с природой 24 часа в сутки — выбирает лес, палатку, костер и прекрасные виды, которыми так богата Волынь.

Лучше ехать на Свитязь летом — пик количества туристов приходится на июль и начало августа. Поэтому это следует учесть при планировании своего отпуска. Температура воды в июле и августе прогревается до +23 градусов!

А вот низкий сезон на Свитязе приходится на конец весны и осени. Именно в эти моменты здесь меньше всего туристов. Можно сделать атмосферные фото и насладиться тишиной. Однако в эти сезоны на Свитязе очень переменчивая погода! Не забывай о зонтиках и ​​теплой одежде.

Раньше мы рассказывали, куда поехать отдыхать в Украине.

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