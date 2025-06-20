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Сімейний відпочинок на Світязі 2025: що може запропонувати тобі найглибше озеро України

Леся Манзюк, редакторка сайту 20 Червня 2025, 17:30
відпочинок на Світязі 2025
Фото Depositphotos

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