Сімейний відпочинок на Світязі 2025: що може запропонувати тобі найглибше озеро України

Літо — сезон відпусток. Чимало громадян планують подорожі на найближчі рекреаційні локації. І хоча в Україні триває війна, Волинь відкрита для туристів як місце відносної безпеки. Тут є багато локацій, які можна відвідати. Напевно, найпопулярніше з них — озеро Світязь.

Читай про варіанти відпочинку на Світязі з басейном, разом з дітьми, з наметом та де краще відпочити на Світязі — у нашому матеріалі.

На Волині, через близькість з Білоруссю, у прикордонній зоні, для туристів діють правила перебування. Вздовж державного кордону та на території до 2 км від нього є додаткові режимні обмеження, яких обов’язково потрібно дотримуватися. Будь-яке пересування цивільних на цій місцевості заборонене.

Але озеро Світязь, Світязька набережна, Гряда, Пульмівський напрямок, Пісочне озеро не входять у прикордонну зону, тож тут немає жодних обмежень щодо пересування.

Саме Світязь є найбільшим озером у групі Шацьких озер та найглибшим озером природного походження в Україні. Живиться таке озеро підземними водами та артезіанськими джерелами. Вода неймовірно прозора та м’яка. У сонячну погоду видно дно на кількаметровій глибині.

Відпочинок на Світязі

Ти знайдеш безліч пропозицій від власників, що здають житло для відпочинку на Світязі. Можна легко підібрати собі помешкання залежно від уподобань та бюджету. Вибирати точно є з чого.

Але все ж рекомендуємо заздалегідь подбати про оренду житла. У середині липня більшість помешкань зайняті, попри чималу їхню кількість.

Навколо озера, по береговій лінії, розташовані декілька населених пунктів і відпочинкових зон, де можна підібрати собі помешкання для відпочинку на озері Світязь.

Світязь

Займає південну частину берега озера. Село щороку приймає велику кількість відпочивальників і є найпопулярнішим місцем для зупинки. Місцеві радо приймають до себе на відпочинок.

Є декілька облаштованих пляжів з атракціонами. Працюють магазини, кафе та бари.

Шацьк

Є центром озерного відпочинку. На території селища розташовані пляжі трьох озер: Світязя, Чорного Великого та Люцимера.

Шацьк розташований на однаковій відстані від села Світязь та урочища Гряда. Тут найкраще розвинена інфраструктура, є торговий центр, автозаправки, супермаркети, ресторани та кафе-бари.

Сімейний відпочинок на Світязі

Урочище Гряда

Відпочинкова зона, що розташована зі східної сторони озера Світязь. Там розміщені бази відпочинку та котеджі. Найбільш популярною Гряда є серед молоді, хоча часто тут можна побачити й дорослих з дітьми. На території є продовольчий та сувенірний ринки, магазини, кафе та бари. Гряда є центром нічного відпочинку на Світязі, оскільки тут найбільша кількість дискотек та клубів.

Озеро Світязь вирізняється пологим заходом у воду, адже для того, щоб покупатися, потрібно пройти понад 30 метрів від берега.

Через це такий відпочинок безпечний для сімей з маленькими дітьми. Доки малюки ліплять торти з піску, батьки можуть лежати на мілководді, наглядаючи за дітьми.

Центральний пляж на Гряді піщаний, там розташовані лавочки, переодягальні та гойдалки. Вздовж берегової лінії де-не-де ростуть дерева, тому в час пік активності сонця можна перечекати саме там, адже віття дерев створює приємну прохолоду та захищає від прямих сонячних променів.

У соснових лісах, що розрослися поблизу озера, ти зможеш відчути глибоке єднання людини й природи. Можна прогулятися стежками, знайти грибочки та лісові ягоди, послухати спів пташок. Також приємно посидіти у колі сім’ї чи друзів коло багаття. Особливо в таких умовах смакують шашлики та юшка з риби.

Бази відпочинку на Світязі

Урочище Грушово

Зона відпочинку, яка розташована у лісовому масиві між с. Світязь та пансіонатом “Шацькі озера”. Це південна сторона озера. Тут нараховується близько 20 баз відпочинку, закладів харчування, декілька магазинів та медичний пункт. Найкраще підходить для сімейного, тихого відпочинку.

Озерне (урочище Ступа)

Комплекс котеджів, розміщених на півночі озера за 200 м до берега. Вирізняється найкращими умовами проживання, затишком та комфортом. Територія урочища — під постійною охороною.

Той, хто не бажає орендувати житло у власників, а вирушає на відпочинок зі своїм наметом або будинком на колесах, може зупинитися у наметових містечках.

Пульмо

Розташоване поміж двох озер: Світязя та Пулемецького. Зупинитися тут можна у будиночках, що здають місцеві. Відпочивати краще за все сім’єю.

Вибирайте собі місцевість до вподоби, а на численних сайтах можна вибрати локацію й забронювати кімнату в садибі, на базі відпочинку чи туристичному комплексі.

А той, хто хоче бути з природою 24 години на добу — вибирає ліс, намет, багаття і чудові краєвиди, якими так багата Волинь.

Найкраще їхати на Світязь влітку — пік кількості туристів припадає на липень та початок серпня. Тож це варто врахувати під час планування своєї відпустки. Температура води у липні та серпні прогрівається до +23 градусів!

А от низький сезон на Світязі припадає на кінець весни та осінь. Саме в ці моменти тут найменше туристів. Можна зробити атмосферні фото та насолодитися тишею. Однак у ці сезони на Світязі дуже мінлива погода! Не забувай про парасольки та теплий одяг.

Раніше ми розповідали, куди можна поїхати на відпочинок в Україні.

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