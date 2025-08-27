Відпочинок серед гір: куди поїхати у Карпатах та що подивитись

Карпати — це місце, яке прекрасне у будь-яку пору року. Тому сміливо можна вирушати в один з головних туристичних регіонів України не лише взимку, а й влітку та восени ти, безсумнівно, знайдеш цікаві для себе заняття: як активні, так і більш спокійні.

Тому якщо ти досі не визначився(-лася), куди саме ти хочеш поїхати у Карпати — тримай добірку місць, які точно не залишать тебе байдужим(-ою).

Де відпочити в Карпатах

Карпатський біосферний заповідник

Карпатський біосферний заповідник — це неймовірне місце з великим вибором пішохідних маршрутів. Та оскільки ці місця потребують додаткового захисту, було створено ряд заповідників, що охоплюють території Рахівського, Тячівського, Хустського та Берегівського районів.

Там ти зможеш піднятися на найвищу точку України — Говерлу, побачити південно-західну частину Чорногірського хребта, відвідати Букові праліси, Долину нарцисів та ще багато всього.

Верховина

Верховина — це селище міського типу, що знаходиться в Івано-Франківській області. Там ти зможеш поринути у справжні українські Карпати. Також вздовж усієї Верховини протікає річка Чорний Черемош.

Містечко відоме своїми фольклорними фестивалями, концертами й традиційними заходами, де ти зможеш побачити танці, співи, народні костюми та ремесла цього регіону. Крім того, у Верховині чимало ресторанів та колиб, де ти зможеш скуштувати традиційні страви.

Синевир

А як щодо найбільшого озера Закарпаття — Синевир? Мальовничі пейзажі та неймовірна краса природи не залишать байдужими нікого.

На березі Синевиру є можливість переночувати на туристичній базі, де готують національний угорський суп — бограч. Крім того, для туристів є можливість покататися по озеру на плотах, а також стати учасником кінної або велосипедної екскурсії.

Східниця

Відомий курорт у Львівській області, куди туристи часто їздять, аби оздоровитися та відпочити від галасливого міста в оточенні чарівних гірських лісів, зелених полів та пагорбів. Східниця славиться своїми природними лікувальними джерелами, багатими на мінерали, де можна зробити різноманітні оздоровчі процедури.

Та не лише лікуватися! У Східниці можна й активно відпочити. Для туристів тут є можливість сходити у похід по ягоди, поплавати на байдарках, зайнятися риболовлею тощо.

Ворохта

Також останнім часом все більше можна побачити українських туристів у Ворохті. Це й не дивно, адже у цьому місці можна не лише відчути неймовірний спокій, але й відпочити від шуму повітряних тривог та гулу міста.

Тут можна і просто насолодитись вилами гір із затишного номера готелю, чи віддаленого будиночка, або ж навіть глемпінгу, а також спробувати влитись у потім природи та прогулятись гірськими стежками аж до верхівки Говерли. Тільки обережно, це варто робити лише з навченим гідом.

Крім того, тут можна скуштувати автентичний банош, а разом з тим не втратити й можливість насолодитись лате на банановому молоці й почитати щось цікаво про історію місцевості, адже тут навіть працює книгарня-кав’ярня.

Також деколи відпочивальники люблять обирати Яремче. Читай про визначні місця, пам’ятки та розваги перлини Карпат.

