Що подивитися у Яремчі: визначні місця, пам’ятки та розваги перлини Карпат

Карпати завжди були одним з найвідвідуваніших туристичних місць України. Вони підкорюють відвідувачів своїми краєвидами та особливою атмосферою.

Одне з місць, куди часто їздять туристи — Яремче, місто в Івано-Франківській області. Крім того, тобі не потрібен особливо чудовий час для відвідування Яремча.

Адже це місце ідеально підходить як для активного відпочинку, походів та туризму, так і для більш спокійної відпустки.

Що подивитися у Яремчі

Водоспад Пробій

Це, мабуть, одне з найвідоміших місць, яке часто відвідують туристи. Водоспад розташований на річці Прут і є візитною карткою Яремче, де ти можеш насолодитися красою української природи. Його висота становить 8 метрів. Водоспад Пробій має бурхливу течію, а вода в ньому падає з гучним шумом, створюючи захопливе звучання води, що розбивається об каміння.

Також над Пробоєм розташований міст, який також радимо відвідати. З нього можна побачити неймовірні краєвиди. А для найсміливіших туристів є можливість стрибнути з моста та з’їхати на тролейній переправі.

Гора Маковиця

Маковиця — це одна з найвищих вершин, що розташована поруч з Яремче. Для туристів, що надають перевагу активному відпочинку, підкорення гори висотою 984,5 м безперечно стане захопливою пригодою. А для тих, хто подолає маршрут, чекає неймовірний краєвид на Карпати, що відкривається з вершини гори Маковиця.

Підйом на гору не потребує великих зусиль і достатнього рівня фізичної підготовки, а тому чудово підходить для початківців. До того ж увесь маршрут промаркований, що практично унеможливлює шанси заблукати.

Стежка Довбуша

Стежка Довбуша — це популярний туристичний маршрут у Карпатах, який проходить через мальовничі місця, зокрема Скелі Довбуша, Камінь Довбуша, Печера Довбуша. Цей маршрут названий на честь знаменитого ватажка опришків Олекси Довбуша, який, за легендами, використовував ці місця як своє укриття.

Стежка ідеально підходить для тих, хто хоче прогулятися Карпатами цікавим маршрутом. Її довжина становить 4 км, а тривалість близько 4 годин. Тож такий маршрут є чудовим варіантом для активного відпочинку, з можливістю насолодитися природою та поглибити свої знання про історію та культуру України.

Скеля Слон

Ця скеля знаходиться на західних схилах гори Маковиця. Слон — це ще одна пам’ятка, яку точно варто подивитися у Яремче. Вона являє собою величезну скелю висотою близько 25 метрів, яка схожа на фігуру слона, власне через що скеля й отримала таку назву.

Скеля височіє над красивим карпатським пейзажем, а з її вершини відкривається чудова панорама міста та його околиць. Місце ідеально підходить для пікніків, фотографій і просто для того, аби насолодитися чистим гірським повітрям.

Сувенірний ринок

Сувенірний ринок — це місце, де можна придбати унікальні карпатські вироби, дрібнички та смаколики. Насправді там можна знайти без перебільшення абсолютно усе. Цей ринок є одним із найпопулярніших серед туристів у Карпатах.

Він розташований у Яремче, неподалік Пробою, тож якщо плануватимеш похід до водоспаду, не полінуйся завітати й на ринок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!