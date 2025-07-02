Відпочинок у Рівненській області 2025: відкрий для себе Україну літом

Рівненська область розташована на північному заході України. Вона славиться сприятливим кліматом, річками, озерами, лісовими масивами, мінеральними водами, лікувальними торф’яними грязями.

Рівненська область — це не лише тунель кохання Тут стільки маловідомих, але чарівних місць, що можна скласти ціле літнє турне!

Читай, де провести активний відпочинок, які місця варто відвідати та чим приваблює Рівненщина туристів — у матеріалі.

Відпочинок: Рівненська область

Тунель кохання, с. Клевань

Тунель кохання — найромантичніший куточок Рівненщини.

Його називають природним феноменом. Це арка, утворена сплетінням гілля дерев, які ростуть по обидва боки залізничної колії.

Тунель простягається майже на 4 кілометри.

Ідеальне місце для романтичних прогулянок, фотосесій і селфі, які зберуть купу лайків.

Найкраще приходити зранку або під вечір, коли менше людей і чарівне світло.

Сплави по річці Случ або Горинь

Обираєш: байдарка, катамаран чи SUP-дошка.

Можна взяти одноденний тур, або навіть на кілька днів із ночівлею в наметах.

Базальтові стовпи, с. Базальтове

На території Рівненщини знаходиться унікальний природний об’єкт — базальтові стовпи. Ці стовпи включено до списку семи природних чудес України.

У селі Базальтовому видобуток базальту триває вже понад сто років. Ним вимощені площі столиць багатьох європейських держав, таких як Франція чи Англія. Один із кар’єрів вже не діє. Його затопили підземні води, таким чином створивши дзеркально чисте озеро зі смарагдовою водою. І ця місцина одразу стала улюбленим місцем відпочинку багатьох туристів.

Національний природний парк “Дермансько-Острозький”

Ідеально для екотуризму, піших мандрівок, велопрогулянок.

Можна побачити рідкісні види птахів, метеликів і рослин, деякі з них — з Червоної книги.

Старовинні фортеці та палаци

У Рівненській області розміщено 8 замків — виняткових архітектурних пам’яток, що мають національне значення.

Острозький замок — серце княжої історії Волині, з музеями й легендами.

Замок у Дубно — ще один оборонний шедевр, який можна обійти з екскурсоводом у середньовічному костюмі.

Палац Валевських у Городку — трохи занедбаний, але атмосферний для фото-містики.

Сільський відпочинок із гастрономією

Еко-садиби пропонують майстер-класи з сиру, меду, випічки , дегустації настоянок і варення.

дегустації настоянок і варення. Візит на міні-ферми з альпаками, козами чи навіть страусами — дітям буде цікаво.

Веломандрівки та зелені маршрути

Багато маршрутів між селами, лісами і полями — від простих до пригодницьких.

Є велопрокати в Рівному, Клевані, Острозі.

Озера і пляжний релакс

Озеро Нобель — прозора вода, чиста природа, риболовля.

Хрінницьке водосховище — з пляжами, човнами і базами відпочинку.

Ідеально для пікніка, купання, SUP-бордингу чи нічного зореспостереження.

Тараканівський форт

Екскурсія до Тараканівського форту — містично, холодно, атмосферно. Місцеві розповідають про привидів…

Острозька академія

Острозької академія — найстаріший університет України, який досі діє.

Фото: скрін з youtube

