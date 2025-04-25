Отдых в Ровенской области 2025: открой для себя Волынь летом

Ровенская область расположена на северо-западе Украины. Тут благоприятный климат: реки, озера, лесные массиві, минеральные воды, лечебные торфяные грязи.

Ровенская область — это не только туннель любви. Здесь столько малоизвестных, но волшебных мест, из крутых локаций можно составить целое летнее турне!

Читай, где провести активный отдых, какие места стоит посетить и чем привлекает Волынь, в частности Ровенская область туристов.

Отдых: Ровенская область

Тоннель любви, с. Клевань

Тоннель любви — самый романтичный уголок Ровененщины.

Его называют естественным феноменом. Это арка, образованная сплетением веток деревьев, произрастающих с обеих сторон железнодорожного пути.

Тоннель простирается почти на 4 километра.

Идеальное место для романтических прогулок, фотосессий и селфи, которые соберут кучу лайков.

Лучше приходить утром или под вечер, когда меньше людей и волшебный свет.

Сплавы по реке Случь или Горынь

Выбираешь: байдарка, катамаран или SUP-доска.

Можно взять однодневный тур, или даже на несколько дней с ночевкой в ​​палатках.

Базальтовые столбы, с. Базальтовое

На территории Ровенщины находится уникальный природный объект — базальтовые столбы. Эти столбы включены в список семи природных чудес Украины.

В селе Базальтово добыча базальта длится уже более ста лет. Им вымощены площади столиц многих европейских стран, таких как Франция или Англия. Один из карьеров уже бездействует. Его затопили подземные воды, создав таким образом зеркально чистое озеро с изумрудной водой. И это место сразу стало любимым местом отдыха многих туристов.

Национальный природный парк “Дерманско-Острожский”

Идеально для экотуризма, пеших путешествий, велопрогулок.

Можно увидеть редкие виды птиц, бабочек и растений, некоторые из них — из Красной книги.

Старинные крепости и дворцы

В Ровенской области размещено 8 замков — исключительных архитектурных памятников, имеющих национальное значение.

Острожский замок — сердце княжеской истории Волыни, с музеями и легендами.

Замок в Дубно — еще один оборонный шедевр, который можно обойти с экскурсоводом в средневековом костюме.

Дворец Валевских в Городке — немного запущен, но атмосферный для фото-мистики.

Сельский отдых с гастрономией

Эко-усадьбы предлагают мастер-классы по сыру, меду, выпечке, дегустации настоек и варенью.

Визит на мини-фермы с альпаками, козами или страусами — детям будет интересно.

Велопутешествия и зеленые маршруты

Много маршрутов между деревнями, лесами и полями — от простых до приключенческих.

Есть велопрокаты в Ровно, Клеване, Остроге.

Озеро и пляжный релакс

Озеро Нобель — прозрачная вода, чистая природа, рыбалка.

Хренницкое водохранилище — с пляжами, лодками и базами отдыха.

Идеально для пикника, купания, SUP-бординга или ночного наблюдения.

Таракановский форт

Экскурсия по Таракановскому форту — мистически, холодно, атмосферно. Местные рассказывают о привидениях.

Острожская академия

Острожская академия — старейший университет Украины, до сих пор действующий.

Своим читателям Вікна предлагали ранее информацию: куда поехать отдыхать в Украине летом и как позволить это себе в условиях войны.

Фото: скрин с youtube

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