Ізраїль на Євробаченні-2026: Noam Bettan — Michelle, пісня про токсичне кохання, яке руйнує

Ізраїль повертається на Євробачення-2026 з піснею, що однаково торкається й серця, і тіла — Michelle звучить трьома мовами й несе в собі щось особливе: і клубний ритм, і сповідальну щирість.

Noam Bettan їде до Відня зі своєю музикою — і з цілою нацією за спиною. Найцікавіше про ізраїльського представника та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Ізраїль на Євробаченні-2026

Ізраїль на Євробаченні-2026 у Відні представляє Noam Bettan з піснею Michelle. Своє місце на великій сцені він здобув у національному відборі HaKokhav HaBa (Rising Star), де здолав 20 суперників і переконав як журі, так і глядачів у студії.

Пісня Michelle була обрана окремо — через внутрішній відбір, у якому брало участь близько 200 заявок від авторів, членів Товариства авторів та композиторів Ізраїлю. Усі виступи оцінювалися анонімно — аби забезпечити максимально об’єктивний результат. Ізраїль виступить у першому півфіналі 12 травня 2026 року — в другій частині шоу.

Хто такий Noam Bettan

Noam Bettan народився 5 березня 1998 року в Рааннані — місті поруч із Тель-Авівом. Його батьки — французькі євреї, які переїхали до Ізраїлю з Ґренобля разом із двома старшими синами.

Сам Noam виріс уже в Ізраїлі, але французька мова назавжди залишилась частиною його ідентичності — і, зрештою, органічно увійшла в його євробаченнєвий трек.

Музичну кар’єру він розпочав одразу після армійської служби в ЦАХАЛ. У 2018 році брав участь у музичному шоу Aviv or Eyal, де посів третє місце. У 2021-му випустив перший сингл, потім іще серію треків — і 2023 року дебютний альбом Me’al HaMayim, з якого сингл Buba потрапив на третє місце у чартах радіостанції Galgalatz.

Участь в Євробаченні Noam описав як “вхід у лігво лева” — маючи на увазі складну геополітичну ситуацію навколо участі Ізраїлю.

Переклад та сенс пісні Michelle

Michelle — це пісня про любов, яка вичерпала себе, і про рішення нарешті відпустити. Ліричний герой звертається до жінки на ім’я Michelle, яку він називає “королевою проблем”: він любить її, але розуміє — ці стосунки токсичні й не мають майбутнього.

Пісня написана трьома мовами: івритом, французькою та англійською — і кожна з них передає окремий емоційний шар. Французька — ніжність і прощання: “Je te laisse partir, adieu ma belle” (“Я відпускаю тебе, прощай, моя красуня”).

Іврит — молитва й надія: “Молюся за тебе, щоб ти знайшла любов”. І англійська — ясність і втома: “It’s a toxic love / I’m in the darkness.”

Авторами пісні стали сам Noam Bettan, а також Nadav Aharoni, Tzlil Klifi та Yuval Raphael — представник Ізраїлю на Євробаченні-2025, якому вдалося зайняти друге місце у тому конкурсі.

Чи пройде Ізраїль у фінал Євробачення 2026

Ізраїль потрапить до першого півфіналу 12 травня і, за оцінками аналітиків, має хороші шанси на кваліфікацію до гранд-фіналу: країна кваліфікувалася на 14 із 21 можливого разу від введення системи півфіналів у 2004 році.

У загальному рейтингу букмекерів Ізраїль поки не входить до числа головних фаворитів — лідирують Фінляндія, Греція та Данія. Проте Michelle вирізняється серед конкурентів своїм емоційним охопленням, що дає їй усі шанси знайти відгук у серцях і глядачів, і журі.

Фото: Еurovision.com.

