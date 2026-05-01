Виплати ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях: як отримати 2 млн грн

Відсьогодні, 1 травня, в Україні відкривається довгоочікувана можливість для тисяч українських родин. У межах державної програми єВідновлення стартувало бронювання коштів на придбання нових осель.

Це фактично перша масштабна виплата компенсацій ВПО за втрачене житло на окупованих територіях, яка дозволяє людям не просто чекати деокупації, а вже зараз будувати життя на новому місці.

Про запуск механізму повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у коментарі Укрінформу. За його словами, електронна черга формуватиметься автоматично, що забезпечить прозорість процесу.

Хто може отримати ваучер на суму 2 млн грн

На цьому етапі виплати ВПО за втрачене житло доступні не всім заявникам одночасно. У Міністерстві розвитку громад та територій додають, що пріоритет надано найбільш вразливим категоріям захисників та громадян. Зокрема, скористатися послугою можуть:

учасники бойових дій (УБД);

особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп;

родини вищезгаданих категорій, які залишили свої домівки на ТОТ.

Загалом на першому етапі житлові ваучери номіналом 2 млн грн зможуть отримати близько 3300–3500 родин.

Як працює механізм бронювання

Премʼєр-міністр України Юлія Свиренко акцентує, щопроцес максимально цифровізований і відбувається через застосунок Дія. Оскільки це цільова виплата компенсацій ВПО за втрачене житло на окупованих територіях, кошти не видаються готівкою, а резервуються для оплати майбутньої угоди.

Алгоритм дій наступний:

Через Дію потрібно надіслати звернення на бронювання коштів (це стосується тих, чиї заявки вже раніше затвердили комісії);

Оператор програми (Укрпошта) протягом 5 днів перевіряє наявність фінансування та надсилає підтвердження;

Після отримання позитивного повідомлення у власника ваучера є 60 днів , щоб знайти квартиру чи будинок та укласти угоду у нотаріуса;

Кошти будуть перераховані безпосередньо продавцю нерухомості або банку (у разі погашення іпотеки).

Важливо пам’ятати: якщо ти не встигнеш укласти договір протягом двох місяців, бронювання скасується, а гроші повернуться в систему для наступних заявників у черзі.

На що можна витратити кошти

Ці виплати ВПО мають чітке цільове призначення. Ваучер можна використати для:

купівлі квартири або приватного будинку на первинному чи вторинному ринку;

інвестування в об’єкт будівництва;

сплати першого внеску по іпотеці або погашення вже існуючого кредиту на житло.

Придбане житло не можна буде продавати чи дарувати протягом наступних 5 років — це запобіжник від спекуляцій.

Звідки гроші на програму

Уряд спрямував на цей напрямок близько 6,6 млрд грн бюджетних коштів. Крім того, триває активна робота з міжнародними партнерами. Зокрема, Банк розвитку Ради Європи готує позику у розмірі 80 млн євро для подальшої підтримки компонента Житло для ВПО з ТОТ.

За словами Олексія Кулеби, виплати ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях — це питання справедливості.

Відповідні заявки ми збирали більше двох місяців, вони опрацьовані, і з сьогоднішнього дня ми починаємо ці виплати, — підкреслив міністр.

Прийом заявок на цей компонент програми розпочався ще 1 грудня 2025 року. Тепер же паперові гарантії нарешті перетворюються на реальні квадратні метри для тих, хто втратив усе через російську агресію.

