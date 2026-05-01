1 травня — День директора школи 2026: слова подяки та теплі привітання для керівника

1 травня зазвичай асоціюється з весняним теплом і святом праці. Але для всіх, хто дотичний до освіти ця дата має ще одне значення — це День директора школи.

День директорів шкіл — це не державне свято, а радше ініціатива самих освітян, яка народилася не так давно.

Ідею окремого дня для директорів шкіл активно почали просувати на початку 2000-х років, щоб вивести з тіні тих, хто керує школами, але рідко отримує публічне визнання.

Цікаво, що на міжнародному рівні ініціатором свята стала американська освітянка Джанет Деларія, членкиня Асоціації вчителів США, яка запропонувала відзначати день керівників шкіл як окреме професійне свято.

В Україні ця ідея прижилася неформально, без будь-яких державних наказів.

Чому саме День директора — 1 травня? Тому що період, коли навчальний рік завершується, школи підбивають підсумки, планують випуски і майбутні зміни.

Учні в цей день готують сюрпризи, вчителі — теплі слова, батьки — подяку. У деяких школах влаштовують імпровізовані концерти або флешмоби, а іноді все обмежується щирим “дякую” за відповідальність і зважені рішення.

Адже відомо, що директори часто працюють значно більше за стандартний графік — до 60–70 годин на тиждень, виконують роль менеджера, педагога і кризового аналітика. Саме тому це свято — про визнання невидимої праці.

Привітання з Днем директора школи 1 травня 2026

Ваша мудрість — це компас для всієї школи. Нехай він завжди веде до успіху!

Дякуємо за витримку, силу і віру в кожного учня. Ви — серце нашої школи!

Нехай кожен день приносить гордість за результати вашої праці і вдячність від людей.

Бажаємо, щоб у вашому кабінеті частіше говорять не проблеми, а чують хороші новини!

Ви не просто керівник — ви створюєте атмосферу. Нехай вона завжди буде світлою і натхненною.

