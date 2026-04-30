День прикордонника 2026: коли відзначають і привітання у прозі

Прикордонник — це шанована, дуже важлива та небезпечна професія. Особливо сьогодні, коли ворог атакує країну. День прикордонника 2026: історія свята, дата та привітання у прозі — читай у матеріалі.

Коли день прикордонника в Україні у 2026 році

День прикордонника — важливий день для вшанування людей, які охороняють кордони держави від зазіхань. Захищаючи свою країну, прикордонники забезпечують перетин кордону громадянами, що не менш важливо за умов повномасштабної війни. Відзначають свято щороку 30 квітня.

Коли День прикордонника: особливості професії та історія свята

Це свято започатковано указом президента за заслуги прикордонних військ у справі охорони та захисту державного кордону незалежної України.

Ще 20 років тому День прикордонника відзначали в Україні 4 листопада — коли Верховна Рада 1991 року ухвалила закон про прикордонні війська України. Але він втратив чинність у 2003 році через затвердження нового документа — закону про Державну прикордонну службу України.

Прикордонники займаються охороною державного кордону України на суші, морі, річках та озерах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії. Вони забезпечують дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Вітання з Днем прикордонника у прозі

Вітаю тебе, захиснику кордонів, зі святом прикордонника! Твоя праця — дуже нелегка, але вкрай важлива для того, щоб забезпечувати національну безпеку. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов’язків, здоров’я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти й твої колеги — герої нашого часу! Слава Україні!

Вітаю з професійним святом! Бажаю просування по службі, безпечної роботи, великих досягнень, хоробрості, сміливості, доблесті, справедливості та сил. Нехай робота буде в задоволення, не буде суєтною і конфліктною. Бажаю особистісного зростання та вірних друзів. Зі святом!

Дорогий друже! Від щирого серця вітаю тебе зі святом, яке символізує віру у справедливість і готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю тобі наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.

Вітаю з Днем прикордонника! Бажаю зберегти своє здоров’я міцним і сталевим, бажаю бути відважним(-ю) кожен день свого життя. Удачі у всіх справах, щастя та любові, успіху, щастя, поваги та сонячної погоди за вікном.

Вітаю з Днем прикордонника! Від щирого серця хочу побажати завжди берегти в серці честь! Нехай ні в особистому житті, ні в діяльності не буде хмар і похмурих днів!

