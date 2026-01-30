Золотий хрест — за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ

Золотий хрест — почесна відзнака головнокомандувача Збройних сил України. Нею нагороджують осіб рядового і сержантського складу за успішне виконання бойових завдань.

Розповідаємо, з якого матеріалу зроблена нагорода та чи надає вона пільги для кавалерів.

Нагорода Золотий хрест — хто може її отримати

Цим нагрудним знаком нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за мужність і успішне виконання бойових завдань.

Нагрудним знаком можуть нагородити повторно, але загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.

У разі чотирьох та більше нагороджень військовому вручають металеве зображення золотого кольору Гілка дубового листя, яке розміщується на стрічці нагрудного знака.

Висунення кандидатів на нагородження під час воєнного стану відбувається безпосередніми командирами, у підпорядкуванні яких вони перебувають.

Заявки на отримання нагороди надсилають до Кадрового центру Збройних сил, де згодом їх вносять на розгляду Головнокомандувачу ЗСУ.

Система почесних нагрудних знаків Головнокомандувача ЗСУ встановлена наказом Головнокомандувача Збройних сил від 05.07.2023 року.

З чого зроблена нагорода

В характеристиці на сайті Міністерства оборони зазначено, що Золотий хрест виготовляється зі сплаву міді, де масова частка міді становить не менше 60%.

Золотий колір досягається шляхом нанесення гальванічного покриття. Стрічка виготовляється з шовкової муарової тканини.

У випадку повторного нагородження на стрічці розміщується металеве зображення Гілка дубового листя із бронзи. Висота та ширина відзнаки — 43 мм.

Золотий хрест — чи дає нагорода ЗСУ право на пільги для військових

Сама нагорода не дає право на пільги. Але особи, які отримали відзнаку, мають право на пільги, передбачені для військовослужбовців в Україні.

Це, зокрема, безплатний проїзд у громадському транспорті, пільги на оплату комунальних послуг, безплатна реабілітація та лікування та інші.

Фото: Захисники Незалежності / YouTube

