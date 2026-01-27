Для тебе Економія

Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня: пільги та як їх оформити

Леся Манзюк, редакторка сайту 27 Січня 2026, 13:45 2 хв.
Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь