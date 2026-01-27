Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня: пільги та як їх оформити

Уже понад десять років найкращі дочки й сини нашої країни боронять рідну землю від ворожої навали.

За проявлений героїзм, за видатні заслуги у захисті Батьківщини, охорону конституційних прав та свобод людини, наших захисників відзначають нагородами. На жаль, часто посмертно.

Читай про доплати, привілеї для військових та їхніх родин — у нашому матеріалі.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня — українська державна відзнака, якою нагороджують військовослужбовців за проявлену мужність та героїзм. Орден має ступені: I, II, III. Нагороджують орденом послідовно, починаючи з ІІІ ступеня, І є найвищим.

Скільки доплачують за орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Лицарям ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів надається допомога — 2 мінімальні зарплати, це 13 400 гривень.

Як оформити відповідні виплати

Можна оформити виплати через Портал електронних послуг ПФУ, або звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України із підтверджувальними документами та подати заяву про призначення щомісячної грошової допомоги.

Документи необхідні для оформлення виплат:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи про нагороди;

документи, що підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Особи, які отримали нагороди та вже досягли пенсійного віку та отримують пенсію, надбавку отримують разом з пенсійними виплатами.

Якщо ветеран уже знаходиться на обліку у Пенсійному Фонді України доносити документи чи писати заяви не потрібно, адже в пенсійній справі вже є все необхідне. У такому випадку Пенсійний фонд здійснює перерахування надбавки й призначає її в підвищеному розмірі. Однак у разі відсутності у пенсійній справі документів про нагороди, їх потрібно подати.

Якщо воїн був нагороджений посмертно, то до заяви про встановлення пенсії членам сім’ї померлого, що мав особливі заслуги, додаються:

копія паспорта;

копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлого;

копії документів, що підтверджують стаж померлого; копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (копія свідоцтва про шлюб);

довідка про розмір отримуваної пенсії заявника.

А ще тримай матеріал за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — Золотий хрест.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!