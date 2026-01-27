Орден Богдана Хмельницкого 3 степени: льготы и как их оформить

Уже более десяти лет лучшие дочери и сыновья нашей страны защищают родную землю от вражеского нашествия.

За проявленный героизм, выдающиеся заслуги в защите Родины, охрану конституционных прав и свобод человека, наших защитников отмечают наградами. К сожалению, часто посмертно.

Читай о доплатах, привилегиях для военных и их семей — в нашем материале.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени — украинское государственное отличие, которым награждают военнослужащих за проявленное мужество и героизм. Орден имеет степени: I, II, III. Награждают орденом последовательно, начиная с III степени, I — наивысший.

Сколько доплачивают за орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Рыцарям ордена “Богдана Хмельницкого” трех степеней предоставляется помощь — 2 минимальные зарплаты, это 13 400 гривен.

Как оформить соответствующие выплаты

Можно оформить выплаты через Портал электронных услуг ПФУ или обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с подтверждающими документами и подать заявление о назначении ежемесячного пособия.

Документы необходимые для оформления выплат:

паспорт и идентификационный код;

документы о наградах;

документы, подтверждающие непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лица, получившие награды и уже достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию, надбавку получают вместе с пенсионными выплатами.

Если ветеран уже находится на учете в Пенсионном Фонде Украины, доносить документы или писать заявления не нужно, ведь в пенсионном деле уже все необходимое. В таком случае Пенсионный фонд осуществляет перечисление надбавки и назначает ее в повышенном размере. Однако в случае отсутствия в пенсионном деле документов о наградах их нужно подать.

Если воин был награжден посмертно, то к заявлению об установлении пенсии членам семьи умершего, имевшего особые заслуги, прилагаются:

копия паспорта;

копии документов, подтверждающих особые заслуги умершего;

копии документов, подтверждающих стаж умершего; копия свидетельства смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (копия свидетельства о браке);

справка о размере получаемой пенсии заявителя.

А еще держи материал — за что можно получить особое отличие Главнокомандующего ВСУ — Золотой крест.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!