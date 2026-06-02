Самая высокая награда ООН: украинский миротворец посмертно отмечен Медалью за мужество

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил о решении наградить высшим отличием в сфере международной миротворческой деятельности — Медалью капитана Мбае Дианя за исключительное мужество — двух отважных миротворцев, среди которых есть гражданин Украины.

Почетную награду посмертно получат украинец Сергей Приходько и капрал Матиас Рейес из Уругвая – подробности решения читай в материале.

Официальная церемония награждения состоится 5 июня 2026 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках масштабных торжественных мероприятий, приуроченных к Международному дню миротворцев ООН.

Эта медаль была учреждена Советом Безопасности ООН в 2014 году для празднования военных, полицейских и гражданских сотрудников, продемонстрировавших чрезвычайный героизм во время исполнения служебных обязанностей под голубым флагом.

Награда названа в честь капитана из Сенегала Мбае Дианя, который в 1994 году героически пожертвовал собственной жизнью в Руанде, спасая от геноцида бесчисленное количество безоружных людей.

За всю историю существования этой медали ее вручали всего трижды.

Экипаж украинского вертолета отмечен высшей наградой ООН — что известно

Украинец Сергей Приходько исполнял обязанности как частный подрядчик в составе экипажа гражданского вертолета, вовлеченного в обеспечение жизнедеятельности Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (UNMISS).

В марте 2025 года на фоне резкого обострения вооруженного насилия в штате Верхний Нил господин Приходько добровольно согласился заменить своего менее опытного коллегу во время критически опасной миссии по воздушной эвакуации оцепленной группы военнослужащих.

Несмотря на то, что для этого полета враждующими сторонами были предоставлены официальные гарантии безопасного прохода, вертолет миротворцев попал под массированный прицельный обстрел с земли.

Сергей Приходько погиб на месте, а еще двое членов украинского экипажа получили ранения различной степени тяжести.

Его сознательная готовность подвергнуть себя смертельной опасности ради спасения других позволила успешно выполнить миссию и сохранить жизнь людей в условиях боевых действий. На предстоящей церемонии в Нью-Йорке высокую государственную награду от его имени примет семья погибшего героя, в том числе его дочь.

Второй лауреат награды, капрал Матиас Рейес из Уругвая, проявил мужество, значительно превышавшее требования его прямого служебного долга, во время выполнения задач в городе Гома в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO).

В январе 2025 года, когда вокруг базы вспыхнули ожесточенные и кровопролитные бои между регулярными вооруженными силами Конго и повстанческой группировкой М23, капрал Рейес обеспечивал охрану главного входа на территорию дислокации миротворцев.

Находясь под плотным перекрестным огнем противников и рискуя жизнью, уругвайский миротворец неоднократно выходил в зону обстрела, чтобы спасти и перенести во временную медицинскую палатку ООН 12 тяжелораненых конголезских солдат, пытавшихся найти убежище на международной базе.

В отличие от украинского коллеги, капрал Рейес выжил в том бою и продолжает свою службу в Конго, а его медаль в Нью-Йорке официально получит представитель Постоянного представительства Уругвая при ООН.

