118 ОМБр попала в Книгу рекордов Украины за более чем 1 500 дней обороны Малой Токмачки

Украинские защитники получили официальное признание за беспрецедентную стойкость. Населенный пункт на Запорожье стал одним из тех рубежей, которые Силы обороны удерживают дольше всего за время полномасштабного вторжения.

Бойцы 118 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины официально вошли в Книгу рекордов Украины. Соответствующий диплом командованию подразделения передал председатель наблюдательного совета реестра рекордов Олег Иваненко.

Высокую награду военным вручили за весомый вклад в оборону стратегически важного района вблизи села Малая Токмачка и регулярное уничтожение вражеского наступательного потенциала.

118 ОМБр установила национальный рекорд в Малой Токмачке

Представители Книги рекордов отмечают, что Малая Токмачка уже вошла в новейшую историю как настоящая неприступная крепость. Это направление украинские подразделения непрерывно контролируют более 1 500 дней.

За этой цифрой стоят сверхчеловеческие усилия пехоты, артиллеристов, медиков и операторов БПЛА. Оборона держится в условиях тотального прессинга со стороны российских оккупантов. Враг ежедневно бросает туда штурмовые группы, выжигает позиции тяжелой артиллерией, забрасывает участок управляемыми авиабомбами и устраивает круглосуточную охоту ударными дронами. Несмотря на все попытки армии РФ прорвать фронт, рубеж остается под украинским флагом.

Наша награда — сохраненная украинская земля

Сами же военные реагируют на установление национального рекорда довольно сдержанно. Для них это скорее важная фиксация событий для будущих учебников истории, чем повод для празднования.

— На самом деле национальный рекорд — это лишь констатация факта. Настоящая же награда для наших титанов — это каждый сохраненный метр украинской земли, — подчеркивают в пресс-службе 118 ОМБр.

Также в бригаде подчеркнули, что этот рекорд является общей заслугой. Командование выразило глубокое уважение всем без исключения воинам и смежным подразделениям, которые бок о бок держали и продолжают держать этот сверхсложный отрезок фронта, не давая оккупантам продвинуться вперед.

