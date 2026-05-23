Экзотический груз в багажнике: во Львовской области обнаружили сотни японских карпов

В пункте пропуска Краковец — Корчова во Львовской области таможенники обнаружили незадекларированную партию японских декоративных карпов кои ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.

Как сообщили во Львовской таможне, 20 мая в Украину из Польши прибыл автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управляла 50-летняя жительница Киева. Для прохождения контроля женщина выбрала полосу зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

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Во время осмотра багажника таможенники обнаружили картонные коробки с полиэтиленовыми пакетами, наполненными водой. Внутри находились живые декоративные рыбы — японские карпы кои.

Всего правоохранители насчитали 133 рыбы длиной от 16 до 34 сантиметров. На коробках были указаны японские питомники Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka и Maruhide.

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В таможне пояснили, что Nishikigoi, или карпов кои, часто называют живыми драгоценностями из-за их яркой окраски и высокой коллекционной ценности. Таких рыб обычно содержат в декоративных прудах, частных коллекциях и специализированных аквариумных хозяйствах.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Рыбы переданы на ответственное хранение в один из натуралистических центров Львова. Окончательное решение об их дальнейшей судьбе примет суд.

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