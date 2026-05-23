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Экзотический груз в багажнике: во Львовской области обнаружили сотни японских карпов

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 мая 2026, 19:00 2 мин.
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