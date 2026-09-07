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Парк Шевченко в Ровно: чем удивляет одна из самых известных локаций города

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 сентября 2026, 18:00 5 мин.
Парк имени Тараса Шевченко возле Ровно: история, аттракционы
Фото Facebook

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