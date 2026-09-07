Парк Шевченко в Ровно: чем удивляет одна из самых известных локаций города

Парк Шевченко в Ровно — одна из самых известных зеленых зон в центре города. Здесь можно прогуляться по уютным аллеям, увидеть необычные деревья и кустарники, отдохнуть возле фонтанов или провести время с детьми. Территория парка сочетает историческое наследие, природные достопримечательности и современные места для отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения. Его площадь составляет около 32 гектаров.

Парк имени Тараса Шевченко в Ровно: история

Парк имени Тараса Шевченко в Ровно имеет историю, которая берет начало еще в конце XVIII века. Тогда на территории фольварка Горка, принадлежавшего Любомирским, заложили садово-парковую территорию.

В октябре 1939 года, после установления в Ровно советской власти, на месте бывшего фольварка решили создать городской парк культуры и отдыха.

Название в честь Тараса Шевченко парк получил в 1940 году — накануне 125-летия со дня рождения украинского поэта. А уже весной 1941 года здесь установили первый памятник Великому Кобзарю.

В последующие десятилетия территория парка постепенно расширялась. В 1947 году его площадь составляла 11 гектаров, а в начале 1950-х годов парк значительно увеличился. В 1960-х годах здесь работали планетарий, стрелковый тир, комната смеха, читальный и телевизионный залы, танцевальная площадка, летний театр и ресторан. Именно тогда проводились масштабные работы по благоустройству территории, после которых границы парка приблизились к современным.

Согласно документам городского исполнительного комитета, в 1966 году площадь парка составляла 33 гектара.

Парк Шевченко в Ровно: интересные факты

Есть немало интересного и о природном разнообразии этой зеленой зоны. Парк Шевченко в Ровно насчитывает около 5540 деревьев и 14 200 кустов. Отдельным деревьям в начале 2010-х годов уже было 150–200 лет.

Всего в парке растет около 160 видов деревьев и кустарников. Среди них есть не только привычные для украинского Полесья растения, но и экзотические виды из Северной Америки, Дальнего Востока, Южной Европы, Китая, Японии и Средней Азии.

Среди необычных для Ровно растений можно увидеть сосну Веймутову, катальпу бигнониевидную, красный дуб, бархат амурский, магнолию Суланжа, биоту восточную и другие виды.

В 1977–1984 годах парк реконструировали. Тогда здесь появился каскад бассейнов с фонтанами, окруженный ивами.

Еще одно масштабное озеленение провели весной 2000 года. Тогда в парке высадили 670 деревьев — ели, сосны, туи, березы, липы и клены — а также 50 кустов.

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Что посмотреть в парке Шевченко в Ровно

Сегодня посетителям есть на что обратить внимание во время прогулки. Одной из заметных локаций является цветочный герб — большая клумба, оформленная в виде символа города. Она также стала популярным местом для фотографий.

В парке можно увидеть фонтаны и каскад бассейнов. Среди известных парковых фонтанов — Дюймовочка и Богатырь, который местные жители называют Стоматологом.

Для детей обустроены игровые пространства, в частности современная Платформа возможностей с новыми качелями. Также на территории работают детские и взрослые аттракционы и спортивные площадки.

В разные периоды здесь проводят тематические выставки под открытым небом, поэтому парк остается не только местом для прогулок, но и пространством для досуга.

Отдельной изюминкой парка стал проект Таинственные подземелья Ровно. Работа над ним продолжалась несколько лет. Для реализации проекта привлекли 443 тысячи гривен грантовых средств из Брюсселя и 2 миллиона гривен из городского бюджета.

В рамках проекта обустраивали тематические экспозиции, укладывали брусчатку и работали над отделкой чаши фонтана Богатырь.

Одной из первых стала экспозиция Эволюция военной агрессии. Ее автор — художник-монументалист Анатолий Гайдамака, а графическим оформлением занималась Валентина Кобрина из Здолбунова.

Парк Шевченко в Ровно привлекает посетителей не только зелеными аллеями и фонтанами, но и множеством развлечений. На территории парка работает около 27 коммунальных и частных аттракционов.

Среди них — колесо смотра, Сюрприз, Божья коровка, Юнга, Паровозик-Карнавал и детские качели. Для детей доступны разнообразные карусели и игровые развлечения, а для старших посетителей – семейные аттракционы. Также в парке можно найти батуты, тир, дартс и веревочный парк. Обновленное детское пространство работает и на Платформе возможностей.

Аттракционы обычно работают в теплый сезон с весны до осени. Точный график может изменяться в зависимости от погоды и сезона, поэтому перед поездкой следует проверить актуальную информацию.

Парк Шевченко в Ровно: адрес и карта

Парк Шевченко в Ровно расположен в центральной части города. Благодаря этому до него удобно добраться из разных районов Ровно.

Точный адрес парка Шевченко в Ровно и его расположение можно посмотреть на онлайн-карте. Для посетителей это удобно, ведь рядом расположены центральные городские улицы и другие популярные локации.

Сегодня парк остается одним из мест, где история Ровно сочетается с природой и современными возможностями для отдыха. Здесь можно провести время с семьей, прогуляться среди старых деревьев или открыть для себя менее известные страницы прошлого города.

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