Что посмотреть в Ровно: локации, которые влюбляют с первой прогулки

Если тебе хочется неспешного, душевного отдыха, то стоит обратить внимание на Ровно. Это не город шумных толп или навязчивых экскурсий. Здесь не встретишь много людей у туристических достопримечательностей, однако найдешь уют, узнаешь о наследии и искреннем украинском колорите.

Именно поэтому Ровно стоит внимания — как для короткого путешествия, так и для более длительного знакомства. Читай прямо сейчас, что посетить в Ровно.

Ровно: что посетить

Ровенский зоопарк

Что же посмотреть в Ровно? Начнем с Ровенского зоопарка, что есть настоящим зеленым оазисом, где можно провести полдня не спеша. Основанный еще в 1982 году, он превратился в один из лучших зоопарков Украины. На его территории — более 150 видов животных и 130 видов растений, а ежегодно около 30 видов пополняют семьи новыми малышами.

Работает зоопарк летом с 09:00 до 20:00. Здесь комфортно и животным, и людям: ухоженные вольеры, удобные дорожки, пространство для детских развлечений.

Адрес: ул. Киевская, 110

Большая синагога

За вывеской спортивной школы — история, пережившая войны и геноцид. Большая синагога Ровно — одно из старейших зданий в городе, которое в свое время было центром религиозной и культурной жизни еврейской общины. Она также требует твоего внимания!

Построенная в стиле модерн в конце XIX века, она стала молчаливым свидетелем трагических событий Второй мировой. После войны советская власть закрыла синагогу, превратив ее в спортивную школу. Но даже сегодня здание сохраняет ощущение глубины и памяти, что стоит посмотреть в Ровно.

Адрес: улица Школьная, 39

Майдан Бергшлосс

Хочешь фото, как из путешествия в Краков или Ригу? Тогда посети и Майдан Бергшлосс. Это исторический квартал, созданный в 2020 году вокруг старой пивоварни — с цветными фальшфасадами, мощеной площадью и атмосферными кафе.

Это место не только для фотозон, но и для неспешного отдыха: здесь часто проходят фестивали, выставки и художественные мероприятия.

Адрес: улица Петра Могилы, 14

Музей Ковальські витребеньки

Еще одно интересное место, что стоит посмотреть в Ровно — музей Ковальські витребеньки. Он является настоящим царством железа! Но не промышленного, а художественного.

Ковальські витребеньки — это более 100 уникальных экспонатов: от изящных канделябров до двухметрового медведя с удочкой. Здесь представлены работы популярных украинских кузнецов, а с 2016 года также работает и художественная галерея.

График работы: с 09:30 до 16:00 (выходные — суббота и воскресенье).

Адрес: улица Михаила Стельмаха, 18А

Парк Лебединка

Тамтур

Этот парк известен ровенчанам еще с детства. Официально его называют Парком молодежи, однако в народе у него давно другое название. Каждое лето здешние водоемы украшает пара лебедей — отсюда и Лебединка.

Но не только птицы привлекают гостей. В парке находятся скульптуры, скамейки в тени, электросамокаты в аренду, пространство для прогулок и фотосессий. К тому же, именно в жару здесь разворачивается ярмарка народного искусства со всей Украины — Музейные гостины.

Адрес: улица Драгоманова

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