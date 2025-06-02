Що подивитися в Рівному: локації, що закохують з першої прогулянки

Якщо тобі хочеться неспішного, душевного відпочинку, то варто звернути увагу на Рівне. Це не місто галасливих натовпів чи нав’язливих екскурсій. Тут не зустрінеш багато людей біля туристичних пам’яток, проте знайдеш затишок, дізнаєшся про спадщину та щирий український колорит.

Саме тому Рівне варте уваги — як для короткої мандрівки, так і для більш тривалого знайомства. Читай просто зараз, що відвідати в Рівному.

Рівне: що відвідати

Рівненський зоопарк

Що ж подивитися у Рівному? Почнемо з Рівненського зоопарку, який є справжньою зеленою оазою, де можна провести пів дня не поспішаючи.

Заснований ще у 1982 році, він перетворився на один із найкращих зоопарків України. На його території — понад 150 видів тварин та 130 видів рослин, а щороку близько 30 видів поповнюють родини новими малюками.

Працює зоопарк улітку з 09:00 до 20:00. Тут комфортно і тваринам, і людям: доглянуті вольєри, зручні доріжки, простір для дитячих розваг.

Адреса: вул. Київська, 110

Велика синагога

За вивіскою спортивної школи — історія, що пережила війни та геноцид. Велика синагога Рівного — одна з найстаріших будівель у місті, яка свого часу була центром релігійного та культурного життя єврейської громади. Вона також потребує твоєї уваги!

Споруджена у стилі модерн наприкінці XIX століття, вона стала мовчазним свідком трагічних подій Другої світової. Після війни радянська влада зачинила синагогу, перетворивши її на спортивну школу. Але навіть сьогодні будівля зберігає відчуття глибини та пам’яті, що варто подивитися у Рівному.

Адреса: вулиця Шкільна, 39

Майдан Бергшлосс

Хочеш фото, як з подорожі до Кракова чи Риги? Тоді відвідай й Майдан Бергшлосс. Це історичний квартал, створений у 2020 році навколо старої пивоварні — з кольоровими фальшфасадами, брукованою площею та атмосферними кав’ярнями.

Це місце не лише для фотозон, а й для неспішного відпочинку: тут часто проходять фестивалі, виставки та мистецькі заходи.

Адреса: вулиця Петра Могили, 14

Музей Ковальські витребеньки

Ще одна цікаве місце, що варто подивитися в Рівному — музей Ковальські витребеньки. Він є справжнім царством заліза! Але не промислового, а мистецького.

Ковальські витребеньки — це понад 100 унікальних експонатів: від витончених канделябрів до двометрового ведмедя з вудкою. Тут представлено роботи провідних українських ковалів, а з 2016 року також працює й художня галерея.

Графік роботи: з 09:30 до 16:00 (вихідні — субота й неділя).

Адреса: вулиця Михайла Стельмаха, 18А

Парк Лебединка

Цей парк відомий рівнянам ще з дитинства. Офіційно його називають Парком молоді, проте в народі він давно має іншу назву. Щоліта тутешні водойми прикрашає пара лебедів — звідси й Лебединка.

Але не тільки птахи приваблюють гостей. У парку знаходяться скульптури, лавки в затінку, електросамокати в оренду, простір для прогулянок і фотосесій. До того ж саме у спеку тут розгортається ярмарок народного мистецтва з усієї України — Музейні гостини.

Адреса: вулиця Драгоманова

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