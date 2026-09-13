Коли хасиди виїжджають з Умані у 2026 році після святкування Рош га-Шана

Традиційно Умань приймає паломників-хасидів лише на кілька днів на рік, на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана. Вони приїздять сюди за заповітом свого вчителя — цадика Нахмана, вважаючи, що святкування в Умані подарує їм удачу. Коли хасиди їдуть з Умані — читай у матеріалі.

Коли Хасиди їдуть з Умані

Святкування єврейського нового року Рош га-Шана триває два дні. Цього року свято припало на середину вересня: з 11 по 13. Це пік урочистостей, під час яких прочани активно моляться за прощення гріхів і радіють святу.

Після 13 вересня більшість паломників збирається додому.

Багато хто поспішає встигнути на літаки, якими вони полетять з сусідніх з Україною країн — здебільшого з Румунії, Польщі, Молдови.

Гості виїжджають організовано, переважно групами. Серед паломників переважають хасиди з Ізраїлю. Втім, так відбувається щороку. Проте є вірянин і з Європи та Америки.

Однак частина паломників все ж таки залишається ще на кілька днів, щоб їхати з Умані пізніше. Дехто прагне подовше побути у священному для них місці, хтось затримується, щоб прикупити подарунків та сувенірів рідним.

Хасиди вважають, що Україна хоча й не найнебезпечніше місце на світі, але і в Ізраїлі триває війна.

Наша країна в’їзд паломників жодним чином не регламентує і не обмежує, тож і під час повномасштабної війни до Умані їдуть тисячі прочан. Однак якихось надзвичайних подій скупчення хасидів цьогоріч не викликало.

Раніше ми розповідали про свято Рош га-Шана, та чому саме в Україну приїжджають хасиди — дізнавайся цікаві подробиці у матеріалі.

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