Стиль життя Свята

Коли хасиди виїжджають з Умані у 2026 році після святкування Рош га-Шана

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Вересня 2026, 17:00 2 хв.
коли хасиди їдуть з умані
Фото Pexels

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