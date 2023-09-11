Свята

Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 08:30
Рош га-Шана
Фото: Unsplash

Більше новин
Усікновення глави Іоанна Хрестителя коли та що не можна робити
Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається
Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди
Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку
знищене росіянами сільське господарство
“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині
Морква по-корейськи
Як приготувати соковиту моркву по-корейськи: рецепти на будь-який смак
Дивитись більше

Матеріали по темі

знищене росіянами сільське господарство
“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
магнітні бері у вересні 2023
Магнітні бурі у вересні 2023 року: прогноз небезпечних днів на місяць
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 11 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Відео
0:03:45
знищене росіянами сільське господарство

“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні сьогодні 11.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 11 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:59
Будинок надрукований на 3D-принтері на Київщині: що відомо
Перший будинок, надрукований на 3D-принтері! Що відомо про будування інноваційного дому на Київщині
0:04:26
безкоштовні пластичні операції
Відновити вроду та власне життя: як роблять безкоштовні пластичні операції постраждалим від війни
0:12:00
відновлення Маріуполя
Без Азовсталі та з фокусом на людині: яким буде відновлення Маріуполя
0:04:28
Ніл Чен: історія американського хірурга, який рятує українських військових
Лікує найскладніші поранення та домовляється, щоб це було безплатно: як хірург з Бостона рятує українських військових
0:03:38
Кіберодяг для ЗСУ
Працює швейна рота! Ось хто створює кіберодяг для ЗСУ
0:02:48
Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди
Ті, хто завжди йде попереду — у День танкових військ українські воїни показали професійну роботу на полі бою
0:02:45
Дніпровські підприємці
Головна мета — максимально допомогти хлопцям: чоловік перепрофілював бізнес на підтримку ЗСУ та брата-бійця
0:03:14
протез
Крок до повноцінного життя: як у Дніпрі виготовляють протези за день
Більше відео
Пересадка малини восени
Читати далі
Як і коли обрізати малину: корисні поради для любителів ніжної ягоди
Вівсяна каша - яка буває та варіанти корисних страв з вівсянки
Читати далі
Груба чи швидкорозчинна, з какао чи буряком — види вівсяної каші та як обрати найпоживніший варіант

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь