З днем ангела Анастасії — усі дати й найщиріші привітання

День ангела Анастасії трапляється кілька разів на рік. Якщо ти ніколи не думав (-ла) чому так, розповімо про це детальніше. 4 та 22 грудня, а також у ще чимало дат вшановують день ангела Анастасії. Ділимося історією свята та сердечними привітаннями.

Коли день ангела Анастасії — історія свята

У світі було чимало Анастасій, які зробили вагомий вклад для людства. Тож усіх з них вшановують як християни східного обряду, так і західного. За календарем ПЦУ, день ангела Анастасії відзначають у такі дати:

4 грудня — вшанування пам’яті святої Анастасії і Василини;

22 грудня — день вшанування пам’яті святителя Анастасія, патріарха Антіохії, а також великомучениці Анастасії Фармаколітрії;

4 січня — святої великомучениці Анастасії Узорішительниці;

10 березня — Преподобної Анастасії Патрикії, засновниці Олександрійського монастиря;

15 квітня — мучениць Анастасії і Василини;

29 жовтня — Анастасії Римської;

30 жовтня — Анастасії Солунської.

День ангела Анастасії за старим календарем

Аби дізнатися, в яку дату раніше відзначали день ангела Анастасії, до вищеописаних дат потрібно додати 13 днів. До прикладу, день ангела Анастасії Римської нині 29 жовтня, а був 11 листопада.

17 грудня — вшанування пам’яті святої Анастасії і Василини;

4 січня — день вшанування пам’яті святителя Анастасія, патріарха Антіохії, а також великомучениці Анастасії Фармаколітрії;

17 січня — святої великомучениці Анастасії Узорішительниці;

23 березня — Преподобної Анастасії Патрикії, засновниці Олександрійського монастиря;

28 квітня — мучениць Анастасії і Василини;

11 листопада — Анастасії Римської;

12 листопада — Анастасії Солунської.

Значення імені Анастасія

З давньогрецької ім’я Анастасія означає воскресла, повернена до життя, безсмертна чи відроджена. Воно стало похідним від чоловічого — Анастасій. Ім’я Анастасія доволі поширене у Європі, і дуже поширене в Україні. Ім’я має понад 10 зменшувально-пестливих форм.

Вважається, що це чуйні та життєлюбні жінки, які стають мудрими і працьовитими, якщо їм приділяти достатньо часу змалечку. Часто Анастасії працюють у сферах, де можна виявити турботу про людей — лікарі, вчителі тощо.

Найчастіше віряни згадують великомученицю Анастасію Римську, яку видали заміж за противника християнства Помплія. Анастасія піклувалася про християн у в’язницях Рима, допомагала хворим та лікувала їх.

Тож коли про це стало відомо, жінка отримала покарання від імператора Діоклетіана. Її наказали спалити. Однак вогнище не торкнулося тіла Анастасії, а душа відлетіла до Бога.

З днем ангела Анастасії: найщиріші привітання

Вітаю з Днем ангела, Анастасіє! Бажаю тобі невпинно йти до своїх мрій і цілей, і завжди досягати бажаного! Нехай цей день подарує тобі щастя та спокій на душі.

З днем ангела Анастасії! Вітаю тебе і бажаю міцного здоров’я, щастя і здійснення всіх мрій.

Ти — ангел у нашому житті! Анастасіє, вітаю з днем ангела! Бажаю лишатися такою ж світлою та чарівною.

З днем ангела Анастасії! Бажаю тобі безмежного щастя, успіхів у всіх справах, любові та позитивних моментів у житті!

З днем ангела Анастасії! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, оберігає від лиха і направляє правильним шляхом! Бажаю всього найкращого.

З іменинами, Настюшо! Бажаю успіху, міцного здоров’я, миру, душевного спокою. Надихайся і надихай інших. Підкорюй усі вершини й легко долай будь-які труднощі!

Раніше ми розповідали, коли день ангела Юлії: дати за церковним календарем та найцікавіше про характер іменинниці.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!