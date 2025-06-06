З Днем журналіста України: щирі привітання своми словами та в картинках

День журналіста — свято, до якого причетні абсолютно всі: і ті, хто пише статті та знімає сюжети, щоб неупереджено та відкрито донести інформацію. І ті, хто читає, дивиться, співпереживає і через роботу журналістів відкриває цей світ і прагне змінити його — на краще. Якщо ти хочеш привітати друзів або колег — теплі та щирі привітання з Днем ​​журналіста України у нашому матеріалі.

Привітання з днем журналіста своїми словами

Вітаю з Днем журналіста! Твоя робота допомагає побачити світ в його справжніх фарбах, виносить на публічне обговорення нагальні питання та впливає на події, і може змінити їхній хід. Бажаю тобі гострого пера, натхнення, глибокого розуміння проблем сьогодення та успіху в кар’єрі. Разом ми робимо гарну справу і наближуємо перемогу!

З Днем журналіста, друже! Твоя робота вкрай важлива! Вона є гарантом того, що в країні існують демократія, свобода слова та інформаційна прозорість. Бажаю завжди бути відвертим в думках та словах, говорити лише правду та не зважати на будь-які перешкоди на шляху до об’єктивності!

Колеги-журналісти, щиро вітаємо вас з вашим професійним святом! Ваша робота — також на передовій, ви — снайпери інформаційного фронту. Ваша зброя — слово, ваша сила — в його влучності. Бажаємо долати труднощі й отримувати від цього задоволення. Писати так, що друзі оцінили, а вороги зайшлися люттю. Разом до перемоги!

Дружне, прийми вітання з Днем журналіста України! Бажаю тобі наснаги долати труднощі, бачити істину там, де інші її не розгледіли, і писати так, щоб це було варто читати! Нехай і надалі твоє щире слово служить тільки правді. Сил тобі, здоров’я, натхнення і високого професіоналізму!

З Днем журналіста України, колеги! Наша робота відкриває двері в найпотаємніші куточки соціуму, дає доступ до багатьох таємниць сильних світу цього, висвітлює найтемніші коридори політики. Тож нехай наші матеріали будуть якісними, сміливими, інколи — навіть злими. Наша професія дає на це право, адже ми говоримо правду.

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Привітання з Днем журналіста України: щирі слова для листівок та святкових смс

Вітаю з Днем журналіста! Ця професія — одна з найдревніших і водночас найзахопливіших. Бажаю тобі, аби довелося зробити якомога більше ексклюзивних матеріалів. Щоб твої статті та відео набирали мільйони переглядів і впливали на свідомість людей, відкриваючи їм світ речей в його справжньому світлі. Мужності тобі, сил, та наполегливості в реалізації талантів!

З Днем журналіста, колего! твоя професія — надважлива, адже ти пишеш про сьогодення, яке вже завтра стане історією держави. Ти стоїш на сторожі демократії та правди. Тож нехай твоє слово буде чесним та відвертим, віддано служи народу України. Натхнення тобі та творчих здобутків.

Привітай своїх друзів та колег з днем журналіста, і нехай твої щирі слова стануть іще одним стимулом для їхньої натхненної праці, такої потрібної вільному демократичному суспільству.

Також ми підготували матеріал про найкращі фільми про журналістів та їх професію.

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