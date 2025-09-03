Історії Інтерв'ю
Ексклюзив

“Найважче слово у професії — смерть”: Марія Малєвська про Telegram, цензуру на війні та свою мрію

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Вересня 2025, 18:00 10 хв.
малєвська
Марія Малєвська

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь