“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”

Дитяча психологиня
Цькування є однією з найпоширеніших форм булінгу дітей у школах. Образливі слова та вчинки з боку однолітків залишають свій слід на психологічному здоров’ю дитини. Реагувати на булінг спокійно не можна, цю проблему потрібно розв’язувати.
Що робити, якщо твоя дитина стала жертвою булінгу у школі та як її захистити від нього, розповіла Вікнам дитяча психологиня та засновниця Академії дитячої психології Тетяна Кирієнко.
Булінг — це цькування або залякування. Зазвичай він повторюється систематично і проти волі людини, яка від цього страждає. У нього є різні форми: з “жертви” можуть насміхатися, принижувати, залякувати, штовхати й багато іншого. У більшості випадків булінг відбувається у школі.
– Є булер, жертва і спостерігачі. Найчастіше, булери — це діти, в яких у сім’ї також є приниження. Можливо, надто вимогливі батьки, вдома кричать на дітей, принижують їх, чи вони бачать як, наприклад, тато цькує маму — і відбувається наслідування. Тобто, дитина в школі або “відігрується” на інших або копіює поведінку свого дорослого. Булерами теж можуть бути діти, яким все дозволено, вони знають, що їм за це нічого не буде, — каже психологиня.
Жертвами натомість стають діти з заниженою самооцінкою, які залежать від інших, не мають своєї думки. Ці діти не можуть ніяк відповісти на цькування. Дуже часто причина цього — це відсутність підтримки зі сторони батьків.
– Якщо ваша дитина не хоче йти до школи, не розповідає, які відносини в школі з однолітками, стала закритою чи агресивною, втратила апетит, стала гірше навчатись — все це може бути причиною цькування вашої дитини, — наголошує Тетяна.
Батькам потрібно обов’язково дізнатись, чому це відбувається. Спробувати поговорити з дитиною, допомогти, сходити в школу до вчителя чи поговорити з однокласниками.
Якщо дитина зазнає цькування, то тільки дорослий може захистити її від цього. І чим швидше батьки це зроблять, тим краще буде для їх дитини.
Якщо дитина зазнає цькування, то тільки дорослий може захистити її від цього. І чим швидше батьки це зроблять, тим краще буде для їх дитини.
– При тому, зараз діти дуже чутливі, вже неодноразово виникає все більше і більше дитячих самогубств. Тому потрібно діяти негайно щойно побачили, що з вашою дитиною щось не так. Найголовніше, дитина повинна бачити, що ви на її боці, — розповідає психологиня.
Якщо батьки дізнались про булінг над своєю дитиною, відразу потрібно йти до вчителя і з ним вирішувати, як діяти далі. За потреби залучати директора, психолога, батьків кривдника.
Батьки не можуть прийти до кривдника і почати з ним розбиратись самостійно — за це можна отримати судовий позов за залякування чужої дитини. Тому потрібно весь процес повинен проходити через школу.
Не рідко свідками цькування стають і вчителі. Це найперші люди, які можуть зарадити ситуації та допомогти. Вчителі мають пояснити кривднику, що його поведінка неприйнятна та може призвести до серйозних наслідків.
При повторенні ситуацій педагог має залучати інших спеціалістів – директора, шкільних психологів, соціальних педагогів та батьків учнів.
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Найкращий спосіб боротьби з булінгом – це його профілактика. Тетяна Кирієнко поділилась кількома порадами:
Вчителі на виховних годинах мають розповідати інформацію про конфлікти та способи їх вирішення.
Разом з учнями дивитись ознайомчі відео, фільми про булінг та яку шкоду він за собою приносить
Розвивати унікальність, сильні сторони, це підвищить впевненість дитини в собі. Таким чином вона зможе відповісти кривднику, а не замкнутись через свої комплекси
Потрібно говорити з дитиною про ситуації булінгу, пояснювати, до кого вона може звернутись, якщо ситуація повториться, та як правильно відстоювати свої кордони
Пояснення того, як діти повинні діяти, якщо їх починають цькувати, та чим це може обернутись для тебе
Родина, де панує повага одне до одного, підтримка і розуміння, щоб діти не боялись ділитись своїми переживаннями з батьками.
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