“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”

Цькування є однією з найпоширеніших форм булінгу дітей у школах. Образливі слова та вчинки з боку однолітків залишають свій слід на психологічному здоров’ю дитини. Реагувати на булінг спокійно не можна, цю проблему потрібно розв’язувати.

Що робити, якщо твоя дитина стала жертвою булінгу у школі та як її захистити від нього, розповіла Вікнам дитяча психологиня та засновниця Академії дитячої психології Тетяна Кирієнко.

Поняття “булінгу” у школі

Булінг — це цькування або залякування. Зазвичай він повторюється систематично і проти волі людини, яка від цього страждає. У нього є різні форми: з “жертви” можуть насміхатися, принижувати, залякувати, штовхати й багато іншого. У більшості випадків булінг відбувається у школі.

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– Є булер, жертва і спостерігачі. Найчастіше, булери — це діти, в яких у сім’ї також є приниження. Можливо, надто вимогливі батьки, вдома кричать на дітей, принижують їх, чи вони бачать як, наприклад, тато цькує маму — і відбувається наслідування. Тобто, дитина в школі або “відігрується” на інших або копіює поведінку свого дорослого. Булерами теж можуть бути діти, яким все дозволено, вони знають, що їм за це нічого не буде, — каже психологиня.

Жертвами натомість стають діти з заниженою самооцінкою, які залежать від інших, не мають своєї думки. Ці діти не можуть ніяк відповісти на цькування. Дуже часто причина цього — це відсутність підтримки зі сторони батьків.

– Якщо ваша дитина не хоче йти до школи, не розповідає, які відносини в школі з однолітками, стала закритою чи агресивною, втратила апетит, стала гірше навчатись — все це може бути причиною цькування вашої дитини, — наголошує Тетяна.

Батькам потрібно обов’язково дізнатись, чому це відбувається. Спробувати поговорити з дитиною, допомогти, сходити в школу до вчителя чи поговорити з однокласниками.

Якщо дитина зазнає цькування, то тільки дорослий може захистити її від цього. І чим швидше батьки це зроблять, тим краще буде для їх дитини.

– При тому, зараз діти дуже чутливі, вже неодноразово виникає все більше і більше дитячих самогубств. Тому потрібно діяти негайно щойно побачили, що з вашою дитиною щось не так. Найголовніше, дитина повинна бачити, що ви на її боці, — розповідає психологиня.

Як правильно діяти при булінгу

Якщо батьки дізнались про булінг над своєю дитиною, відразу потрібно йти до вчителя і з ним вирішувати, як діяти далі. За потреби залучати директора, психолога, батьків кривдника.

Батьки не можуть прийти до кривдника і почати з ним розбиратись самостійно — за це можна отримати судовий позов за залякування чужої дитини. Тому потрібно весь процес повинен проходити через школу.

Не рідко свідками цькування стають і вчителі. Це найперші люди, які можуть зарадити ситуації та допомогти. Вчителі мають пояснити кривднику, що його поведінка неприйнятна та може призвести до серйозних наслідків.

При повторенні ситуацій педагог має залучати інших спеціалістів – директора, шкільних психологів, соціальних педагогів та батьків учнів.

Як запобігати цькуванню

Найкращий спосіб боротьби з булінгом – це його профілактика. Тетяна Кирієнко поділилась кількома порадами:

Виховна робота вчителів

Вчителі на виховних годинах мають розповідати інформацію про конфлікти та способи їх вирішення.

Детальніше вивчення булінгу

Разом з учнями дивитись ознайомчі відео, фільми про булінг та яку шкоду він за собою приносить

Формувати в дитини “здорову” самооцінку

Розвивати унікальність, сильні сторони, це підвищить впевненість дитини в собі. Таким чином вона зможе відповісти кривднику, а не замкнутись через свої комплекси

Не ігнорувати проблему

Потрібно говорити з дитиною про ситуації булінгу, пояснювати, до кого вона може звернутись, якщо ситуація повториться, та як правильно відстоювати свої кордони

Розмови в родині

Пояснення того, як діти повинні діяти, якщо їх починають цькувати, та чим це може обернутись для тебе

Тепла атмосфера в сім’ї

Родина, де панує повага одне до одного, підтримка і розуміння, щоб діти не боялись ділитись своїми переживаннями з батьками.

Протягом війни багато дітей змушені навчатись у школах закордоном. Через ставлення нового колективу діти можуть хвилюватись. Раніше Вікна розповідали, як адаптуватись до нової школи та не почуватись там чужим.