Які предмети і речовини заборонено приносити в школу — список від МОН

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, які заборонено приносити на територію та в приміщення школи. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки. Що увійшло до списку — читай на Вікна-новини.

Які предмети заборонено приносити в школу: офіційний перелік

До списку увійшли:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети;

пристрої для відстрілу гумових куль;

газові балончики;

електрошокери;

кайданки, гумові та пластикові кийки;

молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники;

легкозаймисті речовини;

наркотики та психотропні речовини;

алкоголь;

тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння;

енергетики.

Заборона не стосується предметів, які використовують в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів, якщо цей процес контролюють відповідальні особи.

В МОН зауважують, що рішення ухвалили з метою підвищення безпеки вчителів та учнів, а також у зв’язку з виконанням вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що днями у Києві учень наніс тяжкі ножові поранення своєму однокласнику та вчительці, після чого закрився у вбиральні та поранив себе. Його доставили до лікарні, де згодом йому оголосили підозру у скоєнні замаху на вбивство. Досудове розслідування інциденту триває.

