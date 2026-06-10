Для тебе Освіта

На Одещині випускники складали НМТ 13 годин через повітряні тривоги — реакція Міносвіти

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Червня 2026, 11:00 3 хв.
нмт в одесі
Фото Pexels

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