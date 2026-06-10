На Одещині випускники складали НМТ 13 годин через повітряні тривоги — реакція Міносвіти

Проведення основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні опинилося в центрі гучного публічного скандалу через ситуацію, яка склалася на Одещині 8 червня 2026 року.

Тривала повітряна тривога фактично зірвала нормальний графік тестування, змусивши сотні випускників перебувати в укриттях екзаменаційного центру майже 13 годин — з 09:00 ранку до 22:00 вечора — подробиці читай в матеріалі.

Омбудсман Лубінець назвав 13-годинний НМТ-2026 в Одесі провалом системи

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Представництва в Одеській області надійшли дані про грубі порушення процедури та незадовільні умови перебування дітей у тимчасовому екзаменаційному центрі.

За його словами, приміщення виявилося абсолютно не готовим до регулярних тривог воєнного стану, а діти понад 13 годин перебували в стані безперервного психоемоційного стресу та критичного виснаження.

Лубінець наголосив, що учасникам марафону тривалий час не забезпечували навіть базових потреб — доступу до питної води та харчування, а зв’язок із батьками був суттєво обмежений і дозволявся лише тим випускникам, яким ставало зле.

Особливо гострою виявилася ситуація з дітьми-сиротами, які залишилися взагалі без жодної підтримки, і лише згодом, завдяки небайдужості вчителів та батьків, які привозили їжу, ситуацію вдалося врегулювати на засадах самоорганізації.

На думку Омбудсмана, виконання останніх тестових блоків у стані крайньої втоми ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов і справедливість оцінювання, що вимагає негайного перегляду чинних регламентів МОН.

ВР вимагає пояснень від УЦОЯО через 13-годинне НМТ в Одесі

Натомість в Українському центрі оцінювання якості освіти та Міністерстві освіти і науки озвучили інше бачення ситуації, зауваживши, що тривале тестування відбулося з доброї волі самих вступників.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в коментарі УП.Життя пояснила, що за правилами, якщо сумарна тривалість тривог перевищує дві з половиною години, відповідальні особи пропонують учасникам припинити іспит і написати заяву на участь у додатковій сесії.

Під час інциденту на Одещині такою можливістю скористалися лише 105 абітурієнтів, тоді як орієнтовно 1000 учасників та їхні батьки категорично наполягали на продовженні оцінювання, оскільки хотіли отримати результати саме в цей день і не відкладати вступ.

За словами Вакуленко, екзаменаційні центри законодавчо не зобов’язані забезпечувати підлітків харчуванням — випускникам рекомендують брати перекус із собою, а в укриттях батьки безперешкодно передавали дітям воду та їжу.

Вона також додала, що через екстрені обставини школярам офіційно дозволили скористатися мобільними телефонами для зв’язку з рідними, а скарг від учасників на місці не надходило.

Схожу позицію оприлюднили і в Міністерстві освіти. Там підтвердили, що 105 учасників НМТ написали заяви на участь у додатковій сесії. Водночас орієнтовно 1000 абітурієнтів наполягали на продовженні тестування.

Ситуація набула значного резонансу і на законодавчому рівні: Верховна Рада України 239 голосами підтримала пропозицію народного депутата Романа Грищука запросити директорку УЦОЯО Тетяну Вакуленко до сесійної зали для звіту.

Парламентарі прагнуть почути чіткі відповіді щодо перебігу основної сесії НМТ-2026 в умовах війни, інцидентів в Одесі та Вінницькому ліцеї №22, де також розглядаються технічні апеляції абітурієнтів.

Раніше ми писали, як правильно розрахувати конкурс бал НМТ-2026 — читай в матеріалі подробиці використання специфічної формули.

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